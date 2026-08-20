Vanessa Huppenkothen rompe el silencio después de ser agredida por presuntos montachoques en CDMX

El día de ayer, la conductora de deportes Vanessa Huppenkothen causó gran preocupación en redes sociales, luego de compartir un video en donde reveló los complicados momentos que vivió mientras manejaba en la Ciudad de México.

En el video que subió la conductora a su cuenta oficial de Instagram y que momentos después eliminó, se puede observar la forma en que una camioneta roja estaba frenando de forma inesperada y haciendo maniobras sospechosas delante de sus auto, por lo que Vanessa Huppenkothen solicitó el apoyo de las autoridades.

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Vanessa Huppenkothen vive momentos de mucha tensión en la CDMX

Se sabe que la conductora estaba circulando por una avenida de la alcaldía Tlalpan, en el video se puede ver como la camioneta baja la velocidad para que Vanessa Huppenkothen no pueda rebasarlo, aunque en un principio todo fue subido a redes sociales, después se bajó el video.

Sin embargo, muchos usuarios capturaron el momento y en las redes sociales circularon estas imágenes en donde la famosa comenzó a narrar lo que veía y se sintió en peligro.

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“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya”,

Tras esto, Vanessa Huppenkothen reapareció en redes sociales para aclarar la situación, afirmando que al final todo terminó en susto y mal momento para ella.

Aquí está el video completo de lo que le sucedió a Vanessa Huppenkothen @vanehupp



El video fue borrado de su cuenta de Instagram.



Ojalá la hayan auxiliado, @SSPCMexico @OVIALCDMX @SSC_CDMX @OHarfuch hasta el momento, ella no ha vuelto a publicar nada. pic.twitter.com/i35OHsNPXu — Carlos González Baños (@GalgoGB) August 20, 2026

“Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”

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