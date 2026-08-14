Buscan sumar las Iguanas del Cancún FC sus primeros puntos ante Alacranes de Durango

Cancún FC vuelve al Estadio ‘Andrés Quintana Roo’ con sed de revancha en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, después del par de descalabros ante Universidad de Guadalajara y Atlético Morelia.

Por lo que Alacranes de Durango será su nuevo obstáculo en la cuarta jornada de la competencia, ya que representa una buena oportunidad para los dirigidos por el profesor Miguel Ángel Bravo, de retomar el paso en este inicio de campaña.

Ante ello, será apenas el tercer juego entre ambos clubes, ya que existe una corta, pero intensa historia entre caribeños y norteños: un empate sin goles en territorio quintanarroense, el miércoles 28 de septiembre, en la fecha 15 del Apertura 2022 y una espectacular victoria duranguense (4-3) en el ‘Francisco Zarco’, el martes 31 de enero, correspondiente a la quinta jornada del Clausura 2023.

Ahora, tres años después, la rivalidad tendrá un nuevo episodio y nuevamente será en Cancún, con el objetivo de lograr su primer éxito ante Alacranes.

José Rodríguez, actual delantero de Cancún FC, jugó con los arácnidos, desde que incursionaron en Liga Premier (2021-2022). Ya en Expansión lo hizo en la campaña 2022-2023, incluso, firmando en ese lapso, 10 goles (nueve en fase regular y otro en Liguilla). Con las Iguanas registra 42, para un total de 52 en la categoría.

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Mientras para Durango significará la posibilidad de mantener un buen arranque en su retorno a la Liga de Expansión.

Si bien es cierto, en sus primeros duelos, los norteños sumaron victorias por idéntico marcador (0-1) como visitante frente a Tepatitlán y Club Atlético La Paz, perdió (0-3) en su debut como local contra Piratas FC.

La escuadra duranguense reforzó su plantilla con futbolistas de experiencia. Destaca Luis Loroña, ex integrante de las Iguanas, además de otros elementos con recorrido en el futbol mexicano.

Finalmente, el atacante de 33 años conoce perfectamente a Cancún FC y la categoría. Fue protagonista del último choque entre ambos equipos, el 31 de enero de 2023, cuando marcó dos de los tres goles en la derrota (4-3) de las Iguanas, por lo que tres años después, Loroña vuelve a encontrarse con los cancunenses, pero esta vez defendiendo los colores de los Alacranes.