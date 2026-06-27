México vs Ecuador: El Tricolor ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial 2026; ¿cuándo es y donde ver en vivo?

Después de varias combinaciones y probables contrincantes, la Selección Mexicana ya conoció al próximo rival y se enfrentará ante Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Partido donde buscará mantener el paso perfecto que lleva hasta el momento con tres victorias y cero goles recibidos.

Será el martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas del centro de México (20:00 horas en Cancún, Quintana Roo) y en la cancha del Estadio Azteca, hoy Ciudad de México, cuando el Tricolor busque ante La Tricolor la clasificación a los Octavos de Final y el boleto al ansiado quinto partido que no logra conseguir desde hace 40 años.

El México vs Ecuador será transmitido a nivel nacional por televisión abierta, tanto en TV Azteca como en Televisa, además de los sistemas de streaming con derechos como VIX. Sin embargo tanto en la CDMX como en los estados de La Península de Yucatán los Fan Fest que organizan los gobiernos estatales, también pasarán en las megapantallas el juego del seleccionado.

Cabe señalar que en la CDMX se suspenderán las clases el próximo 30 de junio y se podrá hacer home office luego del decreto que se publicó en el Diario Oficial y que la misma presidenta Sheinbaum firmó.

México vs Ecuador: fecha, hora y dónde ver en vivo

Fecha: 30 de junio de 2026

Horario: 19:00 horas del centro de México, Campeche y Yucatán | 20:00 horas en Quintana Roo

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Transmisión: TV Azteca Canal 7; Televisa Canal 5 (TUDN y VIX)

¿Por qué es Ecuador el rival de México?

Ecuador obtuvo el boleto a los dieciseisavos de final luego del agónico e históricio triunfo ante Alemania, asegurando su pase como el segundo mejor de los terceros lugares del Mundial 2026. Cabe recordar que con el nuevo sistema de la FIFA en los Mundiales, clasifican 32 de 48 selecciones a esta ronda.

La llave enfrentaba al líder del Grupo A (México) vs el segundo mejor tercer lugar (Ecuador).