“Desmotiva a los jóvenes que sueñan con debutar en el máximo circuito”, técnico de las Iguanas del Cancún lamenta el no ascenso en la Liga MX

La directiva de las Iguanas del Cancún FC no baja la guardia en su exigencia de que se implemente el ascenso y descenso en el futbol mexicano, por lo que metieron un recurso de apelación al TAS junto con los clubes de la Liga Expansión MX: Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Atlético La Paz, con el objetivo de que regrese el sistema de competencia que beneficiaba el crecimiento futbolístico de México.

También los equipos se unieron al movimiento con una emotiva postal, en su afán de reiterar su llamado para que el camino rumbo a Primera División vuelva a definirse en la cancha.

A este movimiento se unió el estratega Miguel Ángel Bravo, director técnico de las Iguanas del Cancún FC, quien en entrevista lamentó que en la Liga Expansión MX no haya acenso ni descenso.

“Sí es lamentable que no haya descenso ni acenso, porque todos tienen el sueño de llegar a la Primera División, yo sé cómo los directivos han luchado para que se dé este ascenso, y también la verdad reconozco que esto desmotiva a los jugadores jóvenes que sueñan con debutar en el máximo circuito de futbol mexicano”, aseguró.

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A su vez sobre este tema, José Vázquez, presidente de la Liga Premier FMF del futbol profesional mexicano, declaró que como liga están por el ascenso y descenso a la Primera División del balompié mexicano.

“Como liga nosotros siempre estaremos por el ascenso y descenso, en la Liga Premier tenemos, está el ascenso a la Liga Expansión, pero hay que reconocer que nosotros no tenemos injerencia directa en esa sedición”, declaró el directivo en entrevista, después de que encabezó en Cancún la presentación de la nueva estructura de la división, el arranque de la Temporada 2026-2027 y la proyección internacional del selectivo Estrellas Premier.

Finalmente, la pelea por recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano está lejos de terminar, debido a que cinco clubes de la Liga de Expansión MX decidieron llevar nuevamente su inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de las últimas decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).