Iguanas del Cancún FC vencen 2-0 a los Alacranes de Durango

Con goles de José "Colo" Rodríguez y de Cristopher Trejo; las Iguanas del Cancún FC regresaron a la senda de la victoria, después de vencer 2-0 a los Alacranes de Durango, en juego celebrado la noche del sábado, en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo en la Cuarta Jornada del Torneo Apertura de la Liga Expansión MX.

Desde el primer minuto del primer tiempo los "reptilianos" salieron con hambre de en busca de salir de esa mala racha de derrotas.

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Por lo que el encantador de las "iguanas" Miguel Ángel Bravo, mandó a su cuadro de lujo en busca de la victoria.

Ante ello, fue en una descolgada por la zona central del campo que José "Colo" Rodríguez anotó un golazo de antología, al robar el balón en media cancha y con balón dominado con una gran galopada al minuto 32, llegó al área chica enemiga y con disparo cruzado puso la redonda en el fondo de la red para el 1-0.

Gol que fue el revulsivo para el ataque del club de casa, los cuales no bajaron la guardia, por lo que presionaron a los Alacranes.

Lo que generó que se incrementará los ataques a la puerta de los duranguenses, por lo que en un error de la zaga defensiva de los visitantes se marcó la pena maxima al minuto 36 que cobró de manera magistral Cristopher Trejo para el 2-0.

Marcador con el que se fueron al descanso las Iguanas y los Alacranes de Durando.

En el complemento, los de casa volvieron al ataque, por lo que anotaron un gol que fue invalidado por el nazareno central, por un presunto fuera de lugar

Más tarde, los de casa mantuvieron su ataque casi felino, por lo que tuvieron grandes jugadas de gol, que el arquero Alejandro Peláez evitó que se convirtieran en gol.

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Mientras los rivales con su tridente ofensivo comando por Juan Ángulo, buscaron por todos los medios el gol que los metiera al juego.

Sin embargo, los ataques peligros de los Alacranes fueron bien contenidos por el arquero de casa, Edson Arcel.

Mientras el estratega de los "reptilianos", sacó a dos elementos entre ellos a su medio creativo Paul Uscanga, con el objetivo de oxigenar sus líneas.

Sin embargo, esto provocó que los ataques de los locales menguarán.

Lo que aprovecharon los duranguense para acosar de manera casi felina la puerta rival, sin embargo, el gol de la honra no llego, por lo que los de Durango se fueron con la derrota del 2-0.