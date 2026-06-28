Instalan más pantallas para el Fut Fest en Cancún; renta superaría los 50 mil pesos diarios por equipo

Dos nuevas pantallas de tamaño mediano fueron instaladas en el Malecón Tajamar y una más, de mayores dimensiones, será colocada en Playa Langosta con el objetivo de ampliar la cobertura visual de los partidos del Mundial de Futbol. De acuerdo con proveedores locales, la renta diaria de estos equipos tendría un costo mínimo de 50 mil pesos por unidad. Empresas especializadas del estado y la Península, como LEDEC, Feeling Productions y Led Event Technology, manejan este tipo de servicios, aunque dicho monto no contempla el sistema de audio, el suministro de energía eléctrica ni el mantenimiento.

Debido al éxito que han registrado los encuentros de la selección mexicana y de otras representaciones participantes en el Mundial, se estima que la asistencia ha alcanzado hasta 10 mil 500 aficionados, según datos de la Secretaría Municipal de Turismo.

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No obstante, la incorporación de estas nuevas pantallas representa un gasto adicional para un evento que, si bien fortalece la imagen turística del destino, no necesariamente genera beneficios para todos los sectores, especialmente para los comerciantes establecidos en el Malecón Tajamar.

Los vendedores instalados en la zona han logrado obtener ingresos aceptables, incluso muy favorables en algunos momentos, impulsados por las victorias consecutivas de la selección mexicana durante el torneo. Sin embargo, participar en este tipo de actividades también implica desembolsar varios miles de pesos para cubrir los permisos exigidos por la Secretaría Municipal de Turismo.

Turistas de Ecuador dijeron que los atractivos de la ciudad superaron sus expectativas / Erick Romero

En Playa Langosta se prevé instalar otra pantalla de gran formato, de cinco por tres metros, que será utilizada durante las semifinales programadas para los días 14 y 15 de julio, de acuerdo con funcionarios municipales.

Mientras tanto, trabajadores de servicios turísticos, heladerías y tiendas de conveniencia de la zona señalaron que, pese al anuncio de la llegada de más de un millón de visitantes al estado, los recorridos en embarcaciones apenas logran reunir suficientes pasajeros para concretar las salidas por la bahía.

Los bañistas podrán disfrutar las semifinales programadas el 14 y 15 de julio próximo. / Erick Romero

Prestadores de servicios turísticos explicaron que la mayoría de los visitantes permanece únicamente un par de días en Cancún antes de trasladarse a las ciudades sede del Mundial, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Indicaron que, en el mejor de los escenarios, logran vender algunos recorridos tanto a turistas extranjeros como a residentes, suficientes para cubrir los gastos del día, aunque sin experimentar un incremento importante en la demanda. También expresaron su expectativa de que la instalación de las nuevas pantallas contribuya a atraer un mayor número de clientes.

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En el caso de los vendedores de helados, comentaron que durante una buena jornada apenas obtienen recursos suficientes para reponer la materia prima y obtener una utilidad modesta. Mientras que empleados de las tiendas de conveniencia reconocieron que las ventas han sido favorables, aunque el flujo de consumidores ha presentado periodos de menor actividad.

Turistas ecuatorianos, como Oswaldo y Nesha, manifestaron que Cancún superó ampliamente sus expectativas y expresaron su deseo de disfrutar alguna experiencia o recorrido turístico antes de regresar a su país a mediados de la próxima semana. Ambos señalaron que quedaron encantados con México y con el destino caribeño, por lo que esperan que el tiempo disponible les permita conocer más atractivos antes de emprender el viaje de regreso.