Se redobla la vigilancia para evitar robos en unidades deportivas en Cancún

Se trabaja en la instalación de cámaras de seguridad y se les pide a los promotores deportivos estar atentos a posibles robos en unidades deportivas en Cancún; declaró en entrevista el titular del IMD de Benito Juárez, Alejandro Luna, después de robo de toda la malla ciclónica de la cancha de voleibol playero, que se ubica en la región 228 en la avenida 20 de Noviembre frente al plantel educativo CONALEP y en la cancha de futbol siete de la región 235.

“Trabajamos con los comités deportivos de las unidades de Cancún, con el objetivo de que no se verifiquen más robo en los espacios deportivos, como el ocurrido en la región 235, situación que ya solucionados y se busca que esta situación no se vuelva a verificar”, expresó el titular del IMD.

Sobre el robo que se realizó hace unos días en la citada cancha de voleibol en la avenida 20 de Noviembre, reconoció que este espacio deportivo no le corresponde al municipio.

“No está a nuestro cargo esta cancha de voleibol playero, está a cargo de la CODEQ, por lo que será su titular, el que realice los ajustes correspondientes, para evitar más robos y para instalar la reja y la malla de nueva cuenta”, expresó el directivo.

Agregó que por su parte pedirá a la dirección de Seguridad Publica Ciudadana, para que se realicen rondines en unidades deportivas con el objetivo de evitar más robos en estos espacios.

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“Ya estamos en pláticas con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar rondines para evitar más atracos al mobiliario deportivo de la ciudad; además estamos presupuestado para instalar más cámaras de seguridad conectadas al C5 para evitar este tipo de actos”, concluyó.

Cabe destacar que, los dos robos de material en los espacios deportivos se verificaron, en la región 235 en Cancún y posteriormente en la cancha de voleibol playero, que se ubica en la avenida 20 de Noviembre a unos metros del CONALEP en la región 228 de Cancún.

El reciente robo de la reja perimetral de la cancha de voleibol playero, que se ubica en la región 228 sobre la avenida 20 de noviembre a unos metros del centro educativo CONALEP, todavía no hay sospechosos ni mucho menos culpables en la cárcel.

Atraco en el cual, los ladrones quitaron toda la malla y también se llevaron la puerta del espacio deportivo y lo dejaron desvalijado, sin que ninguna autoridad o elementos policiacos se dieron por enterados del hurto.

Finalmente, como se recordará, el primer robo de una parte de malla ciclónica se verificó en la cancha de futbol siete de la región 235, en la cual un sujeto en plena luz del día llegó con su motocicleta y cortó una gran parte de la malla ciclónica y se la llevó, sin que fuera aprendido por las autoridades o ciudadanos.