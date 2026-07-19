Yucatán cierra el Nacional de Natación con cuatro medallas más

El equipo yucateco de natación se despidió del Campeonato Nacional de Curso Largo 2026 con cuatro medallas obtenidas en el último día de competencias que se realizó en el Complejo Deportivo “Kukulcán”.

La ondina Regina Torres Pomar se convirtió en la reina de la alberca al sumar su quinta medalla de oro al quedarse con el primer sitio de los 200 metros modalidad dorso de la categoría 19 años y mayores.

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La boxita se impuso con marca de 2:26.38 minutos, en segundo quedó la zacatecana Mia Martínez Macias (2:29.47) y en tercera mexiquense Ivana Antunez Jiménez (2:30.70).

Por su lado, Marco Pat Coronado logró su tercera metal dorado de la competencia al ganar los 50 metros pecho, 19 años y mayores con cronómetro de 29.49 segundos; el sonorense Alfredo Velázquez Corona (29.62) fue segundo y el queretano Alberto Miranda Almaraz (29.79) fue tercero.

Por su lado, Ángel Enrique Torres quedó segundo en los 200 metros dorso 19 años y mayores; al igual que Johanna González Gutiérrez, pero este en los 200 dorso 13-14 años.

(Marco Sánchez Solís)