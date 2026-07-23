El Cuyo Beach Festival 2026 promete deportes, conciertos y gastronomía para toda la familia

Con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un ambiente de tranquilidad que enamora a quienes buscan escapar del bullicio, el puerto de El Cuyo se prepara para recibir a un mayor número de visitantes durante este fin de semana con la realización de El Cuyo Beach Festival, el cual se desarrollará del 24 al 26 de julio y del 1 al 2 de agosto, lo que representa una importante oportunidad para el sector turístico local.

Actualmente, la ocupación hotelera se mantiene alrededor del 60 por ciento; sin embargo, los prestadores de servicios confían en que la afluencia de turistas incremente en los próximos días y permita alcanzar hasta un 80 por ciento, informó el hotelero Thomas Johnson.

El empresario explicó que, a diferencia de temporadas anteriores, este período vacacional ha mostrado un comportamiento más moderado. Consideró que la situación económica ha influido tanto en el turismo nacional como en el extranjero, ya que aún existen habitaciones disponibles en hoteles, cabañas, posadas y casas de descanso, cuando en otros años las reservaciones se agotaban con semanas de anticipación.

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Pese a este panorama, el festival representa un impulso para la economía del puerto, al atraer visitantes que además de disfrutar de la playa consumen en restaurantes, comercios y diversos servicios turísticos. Johnson señaló que mantiene una expectativa positiva para el resto del verano y espera que durante agosto continúe el incremento en la llegada de viajeros.

Destacó que El Cuyo se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan descansar y conectar con la naturaleza. La mayoría de sus visitantes son adultos y familias que prefieren la serenidad del puerto, sus paisajes, la observación de aves, los espectaculares atardeceres y un entorno alejado del turismo masivo y la vida nocturna.

Explicó que muchos turistas locales realizan visitas de un sólo día. Llegan por la mañana para disfrutar del mar y la playa en compañía de familiares y amigos, y regresan a sus lugares de origen al caer la tarde. En cambio, los visitantes provenientes de otros estados del país y del extranjero suelen permanecer entre una y dos semanas, e incluso durante toda la temporada vacacional.

El Cuyo Beach Festival 2026, con un programa diseñado para toda la familia, se llevará a cabo en dos fines de semana: del 24 al 26 de julio y del 1 al 2 de agosto, ofreciendo una amplia agenda de actividades deportivas, culturales, recreativas, gastronómicas y musicales que buscan promover el talento local y proyectar la riqueza natural del puerto.

Las actividades iniciarán el viernes 24 de julio con la apertura del Pabellón Artesanal, Comercial y Turístico a partir de las 16:00 horas, espacio donde productores, artesanos y emprendedores locales podrán exhibir sus productos.

Esa misma noche se realizará la inauguración oficial del festival, seguida de la presentación del mariachi Santa Fe, del ballet de la Casa de la Cultura, de la agrupación La Misma del Rancho y de un espectáculo musical con el DJ Emilio Osorno y el MC René.

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El sábado 25 de julio comenzará con una jornada de limpieza de playa, reafirmando el compromiso con la conservación del entorno natural actividad programada a las 7:30 horas. Posteriormente habrá torneo de futbol playero, la segunda edición de la carrera Píntate de Colores Color Run, además del festival musical Neon Party, que promete llenar de luz y ambiente la costa de El Cuyo.

Para el domingo 26 de julio, los asistentes podrán disfrutar del voleibol playero a las 12:00 horas, actividades organizadas por Sefotur, la presentación musical de Carlos Vampiro de los Teclados y el espectáculo estelar de La Sonora Dinamita, uno de los momentos más esperados del primer fin de semana.

Las actividades continuarán el sábado 1 de agosto a partir del mediodía con el pabellón artesanal, un torneo de basquetbol 3x3, la segunda edición del exatlón El Cuyo, así como las presentaciones de banda Estampida Musical, El Boom, La Mezcla Perfecta y un cierre musical con DJ invitado y el MC Borrego Gil.

Finalmente, el domingo 2 de agosto al mediodía se realizará la última jornada del festival con actividades deportivas en la playa, la actuación del grupo Ceviche y el esperado gran cierre a cargo de La Rockola Internacional.

Además de los espectáculos, el festival busca fortalecer la economía local mediante la promoción de la gastronomía y los atractivos, invitando a visitantes de distintos municipios y estados a descubrir las bellezas naturales de El Cuyo.