Yucatán A cierra con bronce una gran actuación en el Nacional Sub10

El portero Mateo Cortés se puso el traje de héroe al atajar dos penales para darle la victoria desde los 11 pasos a Yucatán A con lo que se quedaron con el tercer lugar del Torneo Nacional Sub10 de futbol.

En un partido muy apretado, los boxitos se tuvieron que ir hasta los penales después de igualar en tiempo regular con Quintana Roo A en el campo de la Universidad Modelo.

Noticia Destacada Ferran Torres llega al PSG: cuánto pagó el club por el campeón mundial

En la tanda de penas máximas apareció la figura del guardameta local, Mateo Cortés quien se hizo grande abajo de los tres palos para atajar dos cobros y guiar al triunfo a su escuadra por marcador de 4-1.

Noticia Destacada Flag Football: México femenil y varonil avanzan y están a un triunfo de Los Ángeles 2028

Los yucas fueron los que se adelantaron en el tiempo regular con anotación de Gabriel Medina (12), pero Mateo Casellas (32) igualó para forzar a los penales; el torneo se jugó con dos tiempos de 25 minutos Jalisco A se proclamó campeón al vencer 1-0 a Baja California en la final.