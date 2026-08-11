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Yucatán Azul buscará ante Tamaulipas su boleto a octavos tras caer ante Coahuila

Yucatán Azul cae 7-0 ante Coahuila y se juega el pase a octavos en el Nacional Sub10.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

11 de ago de 2026

2 min

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Yucatán Azul cae ante Charros de Coahuila y queda obligado a vencer a Tamaulipas
Yucatán Azul cae ante Charros de Coahuila y queda obligado a vencer a Tamaulipas / Marco Sánchez

Los Charros de Coahuila pusieron contra las cuerdas al conjunto de Yucatán Azul al ganarles 7x0 en la penúltima jornada de la fase de grupos del Campeonato Nacional Pre-Infantil Sub10 de la Federación Mexicana de Béisbol (Femebe) que se realiza en los campos de la Liga Infantil y Juvenil “Yucatán”.

La serpentina norteña encabezada por el abridor Mauricio Saldaña y seguida por los relevistas Yonathan Murillo y Matias Torres, se combinó para lanzarle a los boxitos un sin hit ni carrera donde dieron dos golpes, un pasaporte y la defensiva toleró dos errores.

El equipo comenzó un traslado terrestre desde Armenia, Quindío, hacia Bogotá, con la intención de encontrar alternativas de vuelo que les permitan regresar a México

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Con este resultado los yucatecos tendrán la obligación de salir este miércoles con todo en busca de la victoria ante los invictos Tamaulipas para poder acceder a la ronda de los octavos de final, el duelo se jugará a las 08:00 horas.

Los coahuilenses rompieron el celofán en la primera entrada, Erick Zapata llegó a la inicial por error y anotó de caballito con pasaporte de Pedro Rivera.

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En la tercera, Zapata logró la inicial por pifia, llegó relinchando con base por bola a Ian García; Ian Reyes se embasó por la vía del dolor y Pedro Rivera por salvoconducto para llegar al plato con doblete de Leonardo Calvillo.

Erick Zapata volvió a embasarse en el cuarto con sencillo y timbró con doblete de Ian Reyes. Cerraron en la quinta con las dos últimas, Yonathan Camarillo llegó a la inicial con golpe y fue remolcado con doblete de Erick Zapata que timbró con incogible de Ian Reyes. La derrota fue de Leonardo Alegría.

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