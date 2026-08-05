Partidos de la Leagues Cup 2026 HOY 5 de agosto: horarios, dónde ver en vivo y los duelos que va por TV abierta

La Leagues Cup 2026 continúa con su actividad este miércoles 5 de agosto con una jornada llena de enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS. Equipos como Chivas, Monterrey, Toluca, León, Querétaro y Atlético San Luis harán su presentación en el torneo binacional con la intención de comenzar con una victoria.

La primera fecha de la fase de grupos tendrá seis partidos programados, aunque solamente uno podrá disfrutarse completamente gratis por televisión abierta en México. El resto de los encuentros estarán disponibles mediante plataformas digitales.

¿Qué partido de la Leagues Cup 2026 va por TV abierta hoy 5 de agosto?

El único encuentro que tendrá transmisión por TV abierta será el duelo entre Toluca y Seattle Sounders, un enfrentamiento que promete intensidad entre dos equipos con historia reciente en la competencia.

El partido se disputará en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán imponer su condición de local ante el actual campeón de la Leagues Cup.

Toluca llega como uno de los equipos protagonistas del Apertura 2026, mientras que Seattle Sounders intentará recuperar su mejor versión después de una racha complicada en la MLS y defender el título conseguido en la edición anterior.

Toluca vs Seattle Sounders: horario y transmisión

⚽ Toluca vs Seattle Sounders 📅 Miércoles 5 de agosto de 2026 🕗 20:00 horas (Centro de México) 🏟️ Estadio Nemesio Diez 📺 TV abierta: Imagen Televisión 📱 Streaming: Apple TV

Partidos de la Leagues Cup 2026 HOY 5 de agosto: horarios y dónde ver

La jornada tendrá seis encuentros entre representantes mexicanos y estadounidenses:

⚽ Monterrey vs Orlando City 🕠 17:30 horas 🏟️ Inter&Co Stadium, Orlando 📱 Transmisión: Apple TV

⚽ Inter Miami vs Atlético San Luis 🕠 17:30 horas 🏟️ Nu Stadium, Miami 📱 Transmisión: Apple TV

⚽ FC Dallas vs Querétaro 🕡 18:30 horas 🏟️ Texas Health Mansfield Stadium, Texas 📱 Transmisión: Apple TV

⚽ Nashville SC vs León 🕡 18:30 horas 🏟️ Geodis Park, Nashville 📱 Transmisión: Apple TV

⚽ Toluca vs Seattle Sounders 🕗 20:00 horas 🏟️ Estadio Nemesio Diez, Toluca 📺 Imagen Televisión 📱 Apple TV

⚽ LAFC vs Chivas 🕣 20:30 horas 🏟️ BMO Stadium, Los Ángeles 📱 Transmisión: Apple TV

Horarios en otros estados de México

Quintana Roo:

Monterrey vs Orlando City: 18:30 horas

Inter Miami vs Atlético San Luis: 18:30 horas

FC Dallas vs Querétaro: 19:30 horas

Nashville vs León: 19:30 horas

Toluca vs Seattle: 21:00 horas

LAFC vs Chivas: 21:30 horas

Campeche y Yucatán:

Monterrey vs Orlando City: 17:30 horas

Inter Miami vs Atlético San Luis: 17:30 horas

FC Dallas vs Querétaro: 18:30 horas

Nashville vs León: 18:30 horas

Toluca vs Seattle: 20:00 horas

LAFC vs Chivas: 20:30 horas

Ciudad de México, Guadalajara y zona centro:

Monterrey vs Orlando City: 17:30 horas

Inter Miami vs Atlético San Luis: 17:30 horas

FC Dallas vs Querétaro: 18:30 horas

Nashville vs León: 18:30 horas

Toluca vs Seattle: 20:00 horas

LAFC vs Chivas: 20:30 horas

Con esta jornada, la Leagues Cup 2026 comienza a definir el panorama de los clubes que buscarán avanzar en un torneo que enfrenta a los mejores equipos de México y Estados Unidos en una competencia internacional.