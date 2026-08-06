Cancún FC denuncia pérdidas millonarias tras la eliminación del ascenso en la Liga MX

La decisión de eliminar de forma definitiva el ascenso y descenso en el futbol mexicano sigue generando reacciones entre los clubes de la Liga de Expansión MX. Ahora fue Cancún FC quien expresó públicamente su inconformidad al considerar que la medida afecta directamente el proyecto deportivo y financiero que construyó durante los últimos años.

Mientras continúa la disputa entre los equipos de Expansión y las autoridades del futbol mexicano, los futbolistas también han mostrado su rechazo mediante protestas en el inicio del Apertura 2026. Entre las manifestaciones destacaron mensajes conjuntos, además de acciones simbólicas como permanecer inmóviles durante el primer minuto de juego y posar con la boca cubierta en señal de protesta.

El presidente de Cancún FC, Giovanni Solazzi, afirmó que la desaparición definitiva del ascenso representa un incumplimiento a las condiciones bajo las cuales el grupo inversionista Blue Crow Sports Group decidió adquirir la franquicia. Explicó que cuando realizaron la compra recibieron la promesa de que el sistema volvería en 2026, lo que motivó importantes inversiones para desarrollar un proyecto competitivo.

El directivo recordó que el club fue construido prácticamente desde cero, consiguió un campeonato y destinó recursos a infraestructura, fuerzas básicas y crecimiento institucional con el objetivo de pelear un lugar en la Liga MX. A su juicio, el mayor perjuicio no solo es económico, sino deportivo, ya que considera que desaparece la posibilidad de competir por méritos en la cancha.

Según detalló Giovanni Solazzi, el grupo propietario ha invertido entre 10 y 12 millones de dólares desde que tomó el control del equipo. Además, señaló que más de 35 millones de pesos fueron destinados únicamente a la remodelación del estadio, sin contar los recursos dirigidos al desarrollo de jugadores, estructura deportiva y funcionamiento del club.

El dirigente añadió que la incertidumbre generada por la eliminación del ascenso y descenso ya provocó consecuencias comerciales. Explicó que algunos patrocinadores decidieron retirarse debido a las dudas sobre el futuro de la Liga de Expansión, lo que incrementa el impacto financiero para instituciones que apostaron por un crecimiento a largo plazo.

Pese al conflicto, Solazzi aseguró que los clubes nunca rechazaron el proceso de certificación exigido por la Federación Mexicana de Futbol. Por el contrario, sostuvo que varias instituciones ya cumplen con los requisitos de infraestructura y solvencia económica, por lo que considera injustificado cerrar definitivamente la puerta al máximo circuito.

El presidente de Cancún FC insistió en que su organización no busca adquirir una franquicia de Liga MX, sino ganar el derecho deportivo mediante resultados. Recordó que otros equipos como Pachuca o Tijuana alcanzaron la Primera División gracias al sistema de ascenso, modelo que considera fundamental para mantener la competitividad del futbol mexicano.

Respecto al apoyo económico que anteriormente recibían los clubes de Expansión, Solazzi aclaró que ese recurso no era un subsidio, sino una compensación acordada por la suspensión temporal del ascenso. Aunque reconoció que representaba alrededor de un millón de dólares anuales, afirmó que el verdadero problema es la desaparición de la posibilidad de competir por un lugar en la máxima categoría.

Finalmente, el dirigente confirmó que Cancún FC mantendrá su proyecto deportivo, que contempla la construcción de un nuevo estadio y una ciudad deportiva. Además, reiteró que continuará el proceso legal que los clubes de Expansión mantienen ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la esperanza de que el ascenso vuelva a definirse por resultados obtenidos dentro del terreno de juego.