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Aeropuerto de Tulum fortalece conectividad con 13 destinos para el Invierno 2026-27: esta es la lista de ciudades que conectará

Esta ampliación fortalece la conexión de Quintana Roo con mercados estratégicos de Norteamérica y con los principales centros de distribución aérea del país.

Por Redacción Por Esto!

6 de ago de 2026

1 min

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El aeropuerto de Tulum recibirá más vuelos provenientes del extranjero.
El aeropuerto de Tulum recibirá más vuelos provenientes del extranjero. / Foto: @MaraLezama

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que el aeropuerto de Tulum fortalecerá la conectividad para la próxima temporada invernal en ese destino.

“Más conectividad para el #CaribeMexicano. El Aeropuerto Internacional de #Tulum fortalecerá su conectividad durante la temporada de invierno 2026-2027 con 13 destinos operados por 10 aerolíneas: nueve internacionales y cuatro nacionales”.

De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas

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"Esta ampliación fortalece la conexión de #QuintanaRoo con mercados estratégicos de Norteamérica y con los principales centros de distribución aérea del país, consolidando al #CaribeMexicano como una de las principales puertas de entrada a México. Algunas rutas iniciarán con frecuencias limitadas durante la temporada invernal”, destacó la mandataria estatal.

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