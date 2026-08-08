Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi: qué se sabe sobre su fallecimiento

El mundo del futbol argentino se encuentra de luto tras la muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció el viernes 7 de agosto a los 68 años en una clínica de Rosario, Argentina. La noticia fue reportada durante las últimas horas por distintos medios y posteriormente confirmada por instituciones vinculadas al futbol argentino.

El padre del astro argentino atravesaba desde hace meses un delicado problema de salud y permaneció bajo atención médica en Rosario durante sus últimos días. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación pública de la familia que permita establecer con precisión cuál fue la enfermedad que provocó su fallecimiento.

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Horacio Messi fue mucho más que el padre de Lionel Messi. Durante buena parte de la carrera del futbolista, se desempeñó como su representante y principal asesor, especialmente desde los primeros años de su trayectoria profesional.

Nacido en Argentina, Jorge acompañó a su hijo desde sus primeros pasos en el futbol y tuvo un papel fundamental cuando Lionel comenzó a destacar como juvenil en Newell's Old Boys. Posteriormente, estuvo junto a él durante el proceso que llevó al joven futbolista a Barcelona.

Cuando Lionel Messi se trasladó a España siendo adolescente, Jorge permaneció a su lado durante aquella etapa decisiva. La familia tuvo que afrontar entonces importantes cambios mientras el jugador iniciaba el camino que finalmente lo convertiría en una de las mayores figuras de la historia del futbol.

¿De qué murió Jorge Messi?

La causa exacta de muerte no ha sido detallada públicamente por la familia. Los reportes disponibles señalan que Jorge Messi enfrentaba un prolongado deterioro de salud y que se encontraba internado en un sanatorio de Rosario antes de morir.

Esto es importante porque durante los últimos meses circularon distintas versiones sobre su estado. En junio, la familia Messi emitió un comunicado en el que confirmó que Jorge atravesaba una situación de salud, pero pidió expresamente evitar rumores y especulaciones, al señalar que únicamente sus familiares más cercanos contaban con información precisa.

Jorge Messi fue una figura clave en la carrera de Lionel

A lo largo de los años, Jorge Messi se convirtió en uno de los hombres más cercanos a la trayectoria profesional de Lionel Messi. Como representante, participó en decisiones relacionadas con la carrera del futbolista y lo acompañó durante momentos fundamentales de su desarrollo.

Su papel cobró especial relevancia cuando Lionel dejó Rosario para continuar su formación en Barcelona. Mientras el joven futbolista avanzaba dentro de las categorías inferiores del club español, Jorge permaneció cerca de él y participó en la gestión de sus asuntos profesionales.

La relación entre ambos trascendió el terreno laboral. Jorge fue una de las personas que acompañaron al futbolista durante los momentos más importantes de su vida y carrera.

La familia había pedido privacidad

La salud de Jorge Messi se convirtió en motivo de especulación durante el Mundial 2026, especialmente después de que Lionel Messi protagonizara momentos de gran emoción durante la participación de Argentina.

En aquella ocasión, el propio futbolista explicó que atravesaba días complicados por una situación ajena al deporte. Poco después, la familia pidió respeto y privacidad para evitar que información no confirmada sobre la salud de Jorge fuera difundida.

Ahora, tras conocerse su fallecimiento, el entorno de Lionel Messi enfrenta un momento de duelo por la pérdida de quien durante décadas fue una figura fundamental tanto en su vida personal como en su carrera profesional.