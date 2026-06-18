¿Qué enfermedad tiene Jorge, papá de Messi?: por qué creció la preocupación por su salud

La situación de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha generado una fuerte atención mediática en las últimas horas luego de que surgieran versiones contradictorias sobre su estado de salud. Mientras algunos rumores llegaron a hablar de un presunto fallecimiento, la familia salió a desmentir esa información y confirmó que permanece bajo atención médica.

A través de un comunicado, los familiares señalaron que Jorge Messi atraviesa un cuadro de salud que requiere seguimiento profesional, aunque destacaron que su evolución ha sido favorable dentro del proceso de recuperación. Además, manifestaron su molestia por la difusión de versiones no verificadas sobre un asunto que consideran estrictamente privado.

La preocupación aumentó durante el debut de Argentina en el Mundial 2026. Tras marcar uno de los goles frente a Argelia, Lionel Messi rompió en llanto sobre el terreno de juego y posteriormente reconoció que había atravesado días complicados en el plano personal, sin ofrecer mayores detalles.

El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

Diversos medios argentinos relacionaron esa emotiva reacción con la condición médica de Jorge Messi, quien desde hace meses enfrenta problemas de salud que habrían requerido estudios y controles especializados tanto en Rosario como en Buenos Aires. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre un diagnóstico específico.

De acuerdo con reportes difundidos en Argentina, el padre del capitán albiceleste habría presentado complicaciones recientes que obligaron a reforzar el monitoreo médico. Aun así, la familia insiste en que cualquier información válida será comunicada únicamente por sus canales oficiales.

En el comunicado también se pidió responsabilidad al momento de difundir noticias relacionadas con la salud de Jorge Messi, al recordar que solo el círculo familiar más cercano tiene conocimiento preciso sobre su situación actual. Por ello, solicitaron preservar la privacidad y evitar especulaciones que puedan afectar la tranquilidad del entorno familiar.

Más allá de su papel como representante, Jorge Messi ha sido una figura fundamental en la carrera de Lionel Messi, acompañándolo desde sus inicios en Rosario, gestionando su llegada al futbol europeo y participando en decisiones clave a lo largo de una trayectoria que lo convirtió en una de las máximas leyendas del deporte.

Por ahora, la única certeza es que Jorge Messi continúa bajo supervisión médica y que la familia mantiene absoluta reserva sobre los detalles de su estado de salud, mientras agradece las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo.