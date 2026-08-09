Cancún FC se derrumba ante Morelia y cae 4-1 en la Liga de Expansión

A pesar de quedarse en inferioridad númerica desde el minuto 28 por la expulsión de Jair Cortés, Cancún FC luchó hasta el final, pero no pudo evitar la derrota (4-1) ante Atlético Morelia en el Estadio 'José María Morelos y Pavón'.

Antes del encuentro de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, purépechas y cancunenses posaron juntos para la foto e instantes después, se arrodillaron como protesta para expresar su inconformidad por la anulación del ascenso en el fútbol mexicano.

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Apenas a los tres minutos, Brayan Trejo prendió el balón desde afuera del área grande, para dejar sin oportunidad al arquero, Ramón Pasquel. Al 19', Morelia tuvo el empate, pero Rubén Del Campo no pudo vencer en el mano a mano a Edson Arce. Ya sin Jair Cortés por expulsión al 28', Cancún FC ajustó líneas cuando los anfitriones buscaron por todos los medios el gol del empate, pero Edson Arce, hasta ese momento, lo impidió en varias ocasiones.

Agonizaba la primera mitad y en la compensación, los michoacanos convirtieron la igualada con un disparo de Víctor López, pegado a la base del poste izquierdo de Arce. Para el complemento, el profesor, Miguel Ángel Bravo, ingresó al colombiano, Francisco Melendre en sustitución de su compatriota, José Rodríguez.

Por su parte, Ulises Echevarría tomó el lugar de Paúl Uscanga. De inmediato, Morelia provocó otra gran ocasión de peligro, ahora con un nuevo riflazo de Raúl Sandoval, a la postre, desviado por Edson Arce.

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Transcurría el minuto 56, cuando los purépechas remontaron con anotación de Rubén Del Campo, con un disparo desde los linderos del área, pegado al poste derecho, lejos del alcance de Arce. Por los de casa, José Flores también fue expulsado al 71', después de que había tomado el lugar de Víctor López, al 66'.

Otro gol de Del Campo, esta vez al 87' con un remate en el área chica y Michell Rodríguez, al 94', con un disparo cruzado al segundo poste de Edson Arce, puso cifras definitivas.

En la cuarta fecha, las Iguanas regresarán al Estadio 'Andrés Quintana Roo' para hospedar a Alacranes de Durango, el sábado 15 de agosto a las 20:00 horas, tiempo de Quintana Roo.