Sheinbaum fortalece infraestructura de Quintana Roo; impulsa obras históricas de movilidad, salud y vivienda

Durante el presente año, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invirtió en materia de salud, vivienda, electrificación, educación, deporte y espacios públicos, además de concretar obras como el Puente Vehicular Nichupté, iniciar la conectividad hacia Costa Mujeres y dar seguimiento a proyectos transexenales, como las estaciones de carga del Tren Maya.

La Presidenta llega hoy a Cancún como parte de su gira de rendición de cuentas “Honestidad y resultados”, que se llevará a cabo a las 16 horas en Malecón Tajamar, de acuerdo con la agenda oficial.

Reportes de dependencias federales y estatales, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Gobierno de Quintana Roo, informaron que los trabajos entregados y aquellos que se encuentran en proceso beneficiarán de manera directa a más de 2 millones de quintanarroenses, así como a millones de turistas.

En materia de vivienda, en coordinación con el Gobierno de México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la entidad tiene una meta sexenal de 76 mil 200 viviendas dentro del programa “Vivienda para el Bienestar”, con más de 55 mil acciones en proceso en Benito Juárez, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.

La estrategia incluye más de 5 mil subsidios mediante el Programa de Acciones Urbanísticas y Producción de Vivienda Social, con una inversión superior a 2 mil 185 millones de pesos, además de la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, la entrega de títulos de propiedad y más de 6 mil 500 cancelaciones de hipotecas gestionadas con el Infonavit.

En infraestructura hospitalaria se desarrollan cinco grandes proyectos, con una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos. Entre ellos se encuentran ampliaciones en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la transformación de la clínica del ISSSTE en la capital del estado y nuevos nosocomios en José María Morelos y Cancún.

La infraestructura educativa recibió 648.4 millones de pesos entre el 2025 y el 2026 para la construcción de 207 domos escolares, además de 139 millones de pesos destinados a seis nuevos planteles.

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En infraestructura eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad recibió mil 233 millones de pesos para mantenimiento y construcción de nuevas subestaciones en Cancún y la Riviera Maya.

Mientras tanto, en materia educativa se asignaron 4 millones de pesos para el fortalecimiento de la Universidad del Bienestar y proyectos que buscan ampliar el acceso a estudios superiores.

Una de las obras más esperadas era la conclusión del Puente Lagunar Nichupté, el cual fue inaugurado en mayo pasado, tras una inversión superior a 12 mil millones de pesos. Como obra complementaria, está en construcción el Distribuidor Vial Kukulcán, mediante una inversión de 482 millones de pesos.

Asimismo, inició su compromiso presidencial con el arranque de la construcción del Bulevar Turístico de Cancún a Costa Mujeres. Esta obra tendrá una inversión federal de más de 2 mil 700 millones de pesos para generar más de 500 empleos.

Actualmente se trabaja en la ampliación y construcción de más de 25 kilómetros de carretera que conectan a Cancún con Costa Mujeres. El proyecto contempla el tramo que parte de la avenida José López Portillo, pasa por Costa Mujeres y llega hasta La Angostura.

De acuerdo con el Gobierno federal, estas acciones contribuirán al bienestar y a una mejor calidad de vida para la población de esta zona, donde laboran camaristas, jardineros y ayudantes de cocina, además de concentrarse miles de turistas.

En materia de deportes y espacios públicos, las autoridades afirman que se avanza en obras que buscan mejorar la calidad de vida de la población en municipios como Othón P. Blanco y Bacalar, así como fortalecer el desarrollo regional.

Trabajos en Quintana Roo que esperan resultados

Así como hay proyectos que ya comenzaron a reflejarse en la vida diaria, las obras en Quintana Roo también tienen una lista de pendientes. Algunas continúan en construcción, otras avanzan por etapas y varias dejaron de tener la presencia constante que tuvieron cuando fueron anunciadas.

Uno de esos casos es el nuevo Hospital General del ISSSTE en Chetumal, una obra que busca ampliar la capacidad de atención médica en el sur del estado. Aunque registra avances importantes, todavía no entra en operación, por lo que sus beneficios aún no se traducen en una mejora para los derechohabientes.

Algo similar ocurre con la carretera a Isla Blanca, considerada estratégica para fortalecer la conectividad hacia Costa Mujeres. El proyecto sigue en desarrollo y, una vez concluido, se espera que reduzca los tiempos de traslado y mejore el acceso a una de las zonas con mayor crecimiento turístico del norte de Quintana Roo.

La misma situación se observa en otras obras de Quintana Roo que forman parte del Programa Sectorial de Infraestructura para el Bienestar 2023-2027.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), continúan en desarrollo proyectos relacionados con la construcción y rehabilitación, cuyo impacto dependerá de que concluyan y entren en operación para beneficiar directamente a la población. Algunos ejemplos son espacios públicos, infraestructura deportiva, equipamiento comunitario, infraestructura cultural y obras destinadas a fortalecer la conectividad y la movilidad.

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Presupuesto del próximo año

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, asigna a Quintana Roo recursos para la atención del sargazo, por lo que la Secretaría de Marina contará con mil 866 millones 901 mil 200 pesos para infraestructura y embarcaciones destinadas al combate del alga.

La inversión pública consiste en la construcción de infraestructura estratégica, integrada por un edificio central de apoyo logístico para la atención del sargazo, tres inmuebles de respaldo operativo para el manejo de la macroalga, un muelle para embarcaciones sargaceras oceánicas y costeras, así como remolcadores.

También contempla la adquisición de sistemas, vehículos, equipamiento especializado y demás bienes requeridos para que la Marina cuente con una capacidad operativa suficiente para atender de manera integral la problemática en las zonas oceánicas, insulares y costeras de Quintana Roo, precisa el documento.

El estado también recibirá recursos en materia de salud, electrificación y Tren Maya.

En el tercer año de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, se proyecta continuar apoyando a Quintana Roo en materia sanitaria, al establecerse en el paquete de egresos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará la sustitución de la Clínica Hospital de Cancún, para lo cual se invertirán 203 millones 856 mil pesos. También se prevé ampliar los servicios de primer y segundo nivel mediante el reemplazo de la unidad actual de la ciudad.

Igualmente, se llevará a cabo la sustitución de la Clínica Hospital de Chetumal, mediante una inversión de 211 millones 631 mil 844 pesos. Asimismo, el documento establece la incorporación de una nueva unidad para atender a los municipios Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

El expediente contempla 21 consultorios, ocho salas de diagnóstico, 90 camas censables y 42 no censables, destinadas a terapia intensiva, urgencias, parto y atención de recién nacidos.

En cuanto a proyectos compartidos con otras entidades, se indica que, en el caso del Tren Maya, la inversión para el 2027 será de 17 mil 158 millones 800 mil pesos para los mil 554 kilómetros que atraviesan Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El documento no presenta un desglose por estado.

Mientras que, en infraestructura carretera, bajo el nombre de Distribución Sur, se prevé una inversión de 17 millones 968 mil 772 pesos en Quintana Roo, Veracruz y Campeche, específicamente en las zonas de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche.

En cuanto a la Sedena, se contempla la sustitución de aviones PC-7 de los escuadrones 201, con sede en Cozumel; 203, en Baja California, y 204, en Sonora, con una asignación de 427 millones 479 mil 81 pesos. Tampoco existe un desglose específico para Cozumel.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, lo que representa un incremento frente a los 10 billones 193 mil 683 millones de pesos aprobados para el 2026.

D entro de esta bolsa, los recursos destinados a las entidades federativas también presentan variaciones, con aumentos en fondos para educación descentralizada y modificaciones en las asignaciones destinadas a sanidad agroalimentaria y acciones relacionadas con el agua.

El Anexo 28 del Decreto presupuestario, correspondiente al Programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, constituye una de las principales vías de transferencia directa a las entidades para apoyar la educación media y superior descentralizada. Este fondo pasa de 78 mil 387.55 millones de pesos en el 2026 a 81 mil 391.32 millones de pesos para el 2027.

Quintana Roo registra la menor partida del país en este anexo, con 404.79 millones de pesos en el 2027, frente a los 387.00 millones de pesos asignados durante el 2026.