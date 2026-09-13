Liga MX: Las Chivas de Milito golean 3-0 a los Pumas y son líderes el Apertura 2026

El Guadalajara, que dirige el técnico argentino Gabriel Milito, tomó el liderato del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano al golear 3-0 a los Pumas este domingo en partido de la octava jornada, mientras que el Santos venció 2-1 al Juárez, que vive la peor crisis de su historia.

En el estadio Akron, en Zapopan, las Chivas de Milito lograron su quinto triunfo, acumularon su séptimo partido sin perder y llegaron a 17 puntos para desplazar de la punta del torneo al Toluca, que el sábado llegó a 16 unidades pero tiene un partido pendiente.

Los Pumas de la UNAM, dirigidos por el también argentino Esteban Solari, se quedaron con 11 unidades y marcha en la décima posición. El hombre clave para este triunfo de las Chivas fue el mediocampista ofensivo Santiago Sandoval, jugador que debutó en el equipo de Guadalajara en el primer partido de Milito en la liga mexicana, en el Apertura 2025.

Sandoval, de 19 años, marcó el 1-0 al minuto 3 con un remate de cabeza. También firmó el 2-0 con un disparo desde fuera del área que colocó en la horquilla derecha al 55'. Bryan González redondeó la goleada 3-0 con un zurdazo a quemarropa, al 67'.

Juárez, racha histórica negativa

En el estadio Corona, en Torreón, los Bravos de Juárez acumularon su octava derrota consecutiva al perder 2-1 con el anfitrión Santos.

De esta manera, los Bravos establecieron la peor racha de derrotas consecutivas en los torneos cortos de la liga mexicana, instaurados en 1996.

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Fundados en 2015 y presentes en primera división desde 2019, los Bravos del entrenador argentino Gustavo Lema son el único equipo que no ha sumado puntos en el torneo Apertura.

Los Guerreros del Santos lograron su primera victoria con el director técnico portugués Renato Paiva y llegaron a cuatro unidades, pero siguen en la decimoséptima posición, lejos de las zona de clasificación a la fase final.

El colombiano Óscar Estupiñán adelantó 1-0 al Juárez con un penal al minuto 54. La reacción santista comenzó al 64', con un testarazo del argentino Ezequiel Bullaude que estableció el 1-1. Esteban Lozano sentenció el 2-1 para el Santos con un suave toque ante el portero al 78'.

La octava fecha del Apertura se cerrará el lunes en el estadio Nou Camp, donde el León, duodécimo con 10 puntos, recibirá al Atlético San Luis, decimosexto con 6 unidades.