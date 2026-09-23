Cristiano Ronaldo aplaza su retiro y va por los mil goles con Portugal

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo todavía tiene objetivos pendientes. El delantero portugués reconoció que llegó a considerar el retiro después del Mundial 2026, pero una conversación con integrantes de la selección y la posibilidad de seguir aportando al equipo lo llevaron a prolongar su carrera.

El atacante del Al-Nassr forma parte de la convocatoria de 25 futbolistas realizada por Jorge Jesús para la nueva campaña de la Liga de Naciones, torneo en el que Portugal comienza su participación ante Gales este jueves en Lisboa.

Ronaldo explicó que su futuro fue un tema que analizó después de la Copa del Mundo. “Sí, lo pensé”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de dejar la selección portuguesa tras el torneo.

El portugués señaló que acostumbra reflexionar sobre sus decisiones y que mantiene conversaciones con personas cercanas a la selección antes de definir su futuro.

¿Por qué Cristiano Ronaldo decidió seguir?

El delantero explicó que todavía considera que puede ser útil para Portugal, tanto dentro como fuera de la cancha.

Ronaldo aseguró que después de hablar con el presidente y el entrenador de la selección concluyó que todavía puede contribuir al equipo en la búsqueda de nuevos objetivos.

Su aportación, según explicó, no se limita a los goles. El futbolista también destacó la importancia de transmitir experiencia y respaldar al grupo fuera del terreno de juego.

Esta decisión mantiene abierta una etapa más de una carrera internacional que comenzó en 2003, cuando debutó con Portugal.

Los mil goles, otra motivación para Ronaldo

Además de sus objetivos con la selección, Cristiano Ronaldo mantiene una meta personal que podría convertir su carrera en una de las más llamativas de la historia del futbol: alcanzar los 1,000 goles.

El portugués necesita 21 anotaciones para llegar a esa cifra y continúa enfocado en conseguirla mientras participa con Portugal y su club.

La búsqueda de ese registro representa otra de las razones que mantienen al delantero en activo, aunque el propio Ronaldo dejó claro que sus objetivos individuales no están separados de las metas de la selección.

Portugal también busca otro título de la Liga de Naciones

Ronaldo ya conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones con Portugal y ahora tiene la posibilidad de buscar un tercer campeonato.

El delantero colocó ambos objetivos —los mil goles y un nuevo título con su país— en un nivel de importancia similar.

“Ambos objetivos son importantes”, señaló el portugués al referirse a sus metas personales y colectivas.

La nueva edición de la Liga de Naciones representa así otra oportunidad para Ronaldo, quien decidió continuar con Portugal después de valorar la posibilidad de retirarse tras el Mundial 2026.