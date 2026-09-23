Grupo Ges cancela definitivamente proyecto de nueva plaza comercial en Campeche

Campeche perdió una inversión privada por 270 millones de pesos y la posibilidad de generar 485 empleos, luego de que los empresarios del Grupo Ges decidieran cancelar definitivamente el proyecto de construcción de la Plaza Paseo Ges, que se contemplaba sobre la avenida José López Portillo, frente al Hospital General de Especialidades 'Dr. Javier Buenfil Osorio' confirmó esta tarde el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury.

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El funcionario lamentó que el proyecto no pudiera concretarse ante la falta de autorizaciones y permisos por parte de la Alcaldía de Campeche, pues, aseguró, los inversionistas esperaron durante meses una respuesta que finalmente nunca llegó. Señaló que, ante la negativa constante y la falta de definición, los empresarios optaron por retirar de manera definitiva la inversión.

Lavalle Maury explicó que se trataba de un proyecto de relevancia para la zona, considerada un importante punto de concentración de consumidores por su cercanía con diversos hospitales. La plaza contemplaba una inversión directa de 70 millones de pesos en obra y otros 200 millones de pesos destinados a equipamiento, para un total de 270 millones.

El complejo comercial estaría integrado por 40 locales comerciales y tres tiendas ancla, además de un estacionamiento con capacidad para 135 vehículos y una zona de alimentos con espacio para aproximadamente 80 comensales.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, su puesta en operación permitiría generar 260 empleos directos y 225 indirectos, es decir, 485 fuentes de trabajo vinculadas con la construcción y funcionamiento del nuevo establecimiento.

El titular de Sedeco consideró lamentable que una empresa que calificó como 'muy seria' haya decidido desistir de la obra debido a la imposibilidad de obtener los permisos correspondientes. Subrayó que los inversionistas no podían iniciar trabajos sin contar previamente con las autorizaciones oficiales.

“Es una muy buena inversión”, sostuvo Lavalle Maury, quien también destacó que la plaza habría llevado nuevas opciones comerciales y de servicios a una zona estratégica de la capital campechana.

El secretario cuestionó la actuación de la autoridad municipal y afirmó que los argumentos expuestos para no autorizar el proyecto fueron más bien 'excusas'. Sin embargo, recalcó que corresponde a cada nivel de gobierno cumplir con sus atribuciones para facilitar la llegada de capital privado.

El proyecto finalmente quedó fuera de los planes de expansión comercial de la capital campechana.