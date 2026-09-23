¿“Doble discurso”? Funan en redes sociales a Jesse Huerta tras revelar "Jesse and the Supernovas"

Lo que comenzó como un anuncio de pausa indefinida de Jesse & Joy terminó por convertirse en una nueva polémica alrededor de Jesse Huerta. El músico confirmó este miércoles 23 de septiembre que su descanso del dúo que comparte con su hermana Joy no representa un retiro de la música, pues prepara una nueva propuesta llamada Jesse and the Supernovas.

La reacción en redes sociales no tardó. Mientras Joy Huerta ha recibido muestras de apoyo y simpatía de seguidores que lamentan el nuevo rumbo del dúo, algunos usuarios han dirigido sus críticas contra Jesse, principalmente por considerar contradictorio que primero hablara de dedicar tiempo a su familia y salud mental y después apareciera públicamente con un proyecto musical propio.

El anuncio original de Jesse ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando explicó que necesitaba tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y atender su bienestar emocional. También señaló que cumpliría con los compromisos previamente adquiridos con Jesse & Joy.

La situación cambió de tono cuando se conoció que el músico ya tenía preparado Jesse and the Supernovas. De acuerdo con la explicación que ofreció este miércoles, el proyecto no surgió después de su decisión de pausar Jesse & Joy: aseguró que se trataba de una iniciativa planeada, calendarizada y hablada desde meses atrás.

Jesse también sostuvo que Joy y su equipo conocían previamente la existencia del proyecto, por lo que, desde su versión, no existe una relación directa entre la pausa del dúo y el lanzamiento de su nueva propuesta. El cantante insistió en que su decisión no significa que haya abandonado a su hermana ni al proyecto que construyeron durante más de dos décadas.

Sin embargo, esa explicación no ha evitado la conversación en redes. Entre los comentarios de algunos seguidores aparecen cuestionamientos sobre el uso de argumentos relacionados con la salud mental y la familia, pues consideran que Jesse pudo haber explicado desde el principio que también buscaba desarrollar una carrera independiente. Otros usuarios, en cambio, señalan que ambas decisiones pueden coexistir y que una pausa de un proyecto musical no implica necesariamente dejar de crear música.

La controversia también se relaciona con el futuro de Jesse & Joy. Joy ha manifestado su intención de continuar con las presentaciones y actividades vinculadas al proyecto, mientras Jesse comenzará una etapa musical diferente con The Supernovas.

Por ahora, la discusión en redes se mantiene entre quienes respaldan a Joy y cuestionan la decisión de Jesse y quienes consideran válido que el músico busque un camino individual después de más de 20 años trabajando junto a su hermana. Lo que sí está confirmado es que Jesse no está dejando la música: su siguiente capítulo profesional tendrá un nombre diferente y estará separado de Jesse & Joy.