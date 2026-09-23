Jesse & Joy no son los únicos: estos hermanos músicos también terminaron separados

La historia de la música está llena de hermanos que compartieron escenarios, canciones y éxitos, pero que en algún momento decidieron continuar por separado. La reciente pausa de Jesse Huerta dentro de Jesse & Joy vuelve a poner sobre la mesa una situación que también vivieron agrupaciones como Oasis, The Everly Brothers, The Kinks y The Black Crowes.

El caso de Jesse & Joy es uno de los más recientes. Jesse Huerta anunció en septiembre de 2026 que tomaría una pausa de la actividad habitual del dúo que formó con su hermana Joy, después de más de dos décadas de trayectoria. El músico explicó que necesita dedicar más tiempo a su familia y cuidar su bienestar personal. Aunque cumplirá los compromisos previamente establecidos, no ha definido una fecha para regresar al proyecto.

Joy, por su parte, confirmó que continuará con los compromisos musicales y habló públicamente sobre el impacto de la decisión de su hermano. La cantante aseguró que el cariño entre ambos permanece y que respetará la determinación de Jesse. Por ello, el caso de los hermanos Huerta corresponde, hasta ahora, a una pausa y salida del proyecto, más que a una ruptura familiar definitiva.

Pero Jesse & Joy no son los únicos hermanos que han tenido que separar sus caminos profesionales. Uno de los ejemplos más conocidos es Oasis, agrupación británica encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La relación entre ambos estuvo marcada durante años por enfrentamientos personales y diferencias dentro de la banda. En 2009, Noel abandonó Oasis después de una fuerte disputa con Liam, lo que provocó la ruptura del grupo. Posteriormente, ambos desarrollaron proyectos musicales por separado. Años después, los hermanos volvieron a reunirse para una nueva etapa de Oasis, demostrando que una separación musical no necesariamente significa el final definitivo de una historia compartida.

The Everly Brothers: una separación que duró años

Mucho antes de Oasis, Don y Phil Everly construyeron una de las duplas de hermanos más influyentes del rock y el country. Sus armonías dieron origen a éxitos como Bye Bye Love, Wake Up, Little Susie y All I Have to Do Is Dream.

Sin embargo, las diferencias entre ambos terminaron provocando una separación. Los hermanos llegaron a pasar años distanciados y desarrollaron carreras independientes. En 1983 volvieron a subir juntos al escenario en el Royal Albert Hall de Londres y posteriormente grabaron nuevo material.

The Kinks: Ray y Dave Davies

Otro caso emblemático es el de Ray y Dave Davies, integrantes de The Kinks. Los hermanos fueron fundamentales para la creación de la banda británica y protagonizaron durante décadas una relación profesional marcada por fuertes diferencias.

La tensión entre ambos llegó a generar un distanciamiento de aproximadamente dos décadas. Aunque continuaron vinculados a la historia de The Kinks, cada uno desarrolló también proyectos propios. Con los años su relación personal mejoró, aunque los planes de una reunión de la agrupación no llegaron a concretarse en aquel momento.

The Black Crowes: Chris y Rich Robinson

En el rock estadounidense también destaca la historia de Chris y Rich Robinson, hermanos fundadores de The Black Crowes. Después de años de éxitos y diferencias, la banda anunció su separación en 2015, en medio de una nueva disputa entre los hermanos.

La historia, sin embargo, tuvo otro capítulo. Chris y Rich volvieron a trabajar juntos y posteriormente retomaron The Black Crowes. En 2024 publicaron Happiness Bastards, su primer álbum de material original en 15 años, y en 2025 continuaron trabajando juntos en nueva música.

Estos casos muestran que formar una agrupación con un hermano tiene una característica particular: la relación familiar y la profesional ocurren al mismo tiempo. Una diferencia creativa, una decisión personal o un cambio en las prioridades puede modificar el rumbo de una banda, pero también existen historias en las que los integrantes vuelven a encontrarse después de años.

De Jesse & Joy a Oasis, pasando por The Everly Brothers, The Kinks y The Black Crowes, la música ha demostrado que los escenarios pueden unir a los hermanos durante décadas, aunque mantener un proyecto compartido no siempre resulta sencillo.