¡El colmo! Ebrio choca contra un poste en Carmen y el que fue a “ayudarlo" le roba el celular

Un hombre identificado como Roberto Chablé, de más de 50 años de edad, resultó lesionado la noche de este miércoles luego de perder el control de la motocicleta que conducía e impactarse contra la guarnición y un poste de madera en la colonia Caleta.

Noticia Destacada Conductor a exceso de velocidad choca contra árbol en la avenida Benito Juárez de Campeche

El accidente ocurrió sobre la avenida Malecón de la Caleta, en el cruce con la calle 52, cuando el motociclista presuntamente se dirigía hacia su domicilio, ubicado en la calle 53-B, a bordo de una motoneta Italika.

De acuerdo con los primeros reportes, Roberto habría estado conviviendo con algunos compañeros en un establecimiento cercano y, al momento de emprender el regreso, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta situación habría provocado que perdiera el control del manubrio y terminara impactándose contra la guarnición y el poste de madera.

Como consecuencia del golpe, el hombre sufrió una fuerte lesión en el costado izquierdo del rostro, donde presentó un hematoma, además de quedar inconsciente durante algunos minutos.

Paramédicos de Protección Civil valoraron al herido y descartaron su traslado hospitalario. / Israel Lozano

Según testigos, un motociclista que transitaba por la zona se acercó inicialmente para auxiliarlo; sin embargo, presuntamente aprovechó la situación para sustraerle su teléfono celular y retirarse del lugar. Posteriormente, otros jóvenes se aproximaron para brindarle ayuda mientras arribaban elementos de la Dirección de Seguridad Pública y paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas realizaron una valoración al lesionado y determinaron que, en ese momento, no requería ser trasladado a un hospital. No obstante, los agentes policiacos permanecieron en el sitio a la espera de un familiar que pudiera hacerse cargo de él y llevarlo a su domicilio.

Noticia Destacada ¡Lo atraparon con las manos en la masa! Sorprenden a sujeto robando tubería de cobre en Campeche

La medida tuvo como finalidad evitar que el motociclista, ante su presunto estado de ebriedad, volviera a conducir y pudiera ocasionar un accidente de mayores consecuencias.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron daños de consideración en el poste de madera ni afectaciones adicionales a la infraestructura urbana. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

JGH