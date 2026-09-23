Joaquín Díaz Mena presenta proyectos a la Concanaco; busca generar más 79 mil empleos en Yucatán

En el marco de sus actividades de trabajo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó ante el Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) cartera de proyectos del estado, la cual proyecta la generación de más de 79 mil empleos directos e indirectos.

Durante el encuentro, el mandatario expuso que la entidad cuenta con una cartera integrada por 88 proyectos de inversión privada que representan un monto superior a los 151 mil millones de pesos. Estos proyectos se alinean con la estrategia de desarrollo industrial conocida como el Renacimiento Maya, con el objetivo de llevar el impacto económico y la creación de puestos de trabajo a las distintas regiones del estado.

Presenté ante el Consejo Directivo Nacional de @CONCANACO lo que estamos haciendo para atraer inversión y generar más empleos en Yucatán.



El Renacimiento Maya busca que estas inversiones se conviertan en mejores empleos y oportunidades para los negocios familiares, las empresas… pic.twitter.com/36voYFQOCP — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 23, 2026

El gobernador destacó que, durante el primer semestre de 2026, la entidad captó 260.87 millones de dólares de inversión extranjera; mientras que las exportaciones alcanzaron 624.1 millones de dólares a lo largo del primer trimestre del año, con esto, Yucatán se ubicó en el segundo lugar del sureste del país con mayor crecimiento exportador.

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El gobernador subrayó la importancia de colaborar de manera cercana con las cámaras empresariales para dar certeza jurídica y facilidades a las nuevas inversiones. Asimismo, enfatizó que la atracción de capitales busca no solo detonar el crecimiento económico en Mérida, sino garantizar un desarrollo equitativo en los municipios del interior del estado.

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