Jesse Huerta anuncia nuevo proyecto musical: “Mi descanso es de Jesse & Joy no de la música”

En medio de la noticia de la separación de Jesse & Joy, Jesse Huerta dio a conocer por medio de sus redes sociales un nuevo proyecto musical. La noticia sorprendió a sus seguidores que rápidamente expresaron sus dudas y molestias, ante esto, el artista compartió un comunicado para resolver la confusión existente.

En este nuevo proyecto, Jesse busca adentrarse en nuevos matices sonoros e identidades estilísticas, manteniendo el sello compositivo e instrumental que lo ha caracterizado durante años. La iniciativa se presenta como un cauce alternativo en el que el artista pretende experimentar alejándose de la propuesta tradicional que sostiene con su hermana Joy.

Noticia Destacada Entre lágrimas, Joy Huerta revela qué pasará con Jesse & Joy tras la decisión de su hermano

¿Cuál es el nuevo proyecto musical de Jesse Huerta?

El nuevo proyecto del músico se llama ‘Jesse and the Supernovas’, una faceta exploratoria e independiente en su trayectoria profesional, abriendo un espacio propio para desarrollar distintas inquietudes creativas. Aunque el proyecto fue anunciado hace unas horas, el músico expresó en un comunicado algunos detalles detrás de esto.

El artista expresó en un comunicado que, tras más de 20 años de trayectoria ininterrumpida, tomó la determinación de escuchar su salud mental, su cuerpo y a su familia, buscando balance personal sin renunciar a su identidad como creador artístico; por lo que buscó crear este nuevo proyecto.

¿Qué dijo Jesse Huerta ante las críticas sobre su nuevo proyecto?

Tras el anuncio de su proyecto, Jesse enfatizó que la pausa que anunció no es un retiro de la música, sino una pausa de las actividades con el dúo. Bajo la premisa “Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”, explicó el artista a los seguidores que expresaron su molestia por el proyecto.

El músico desmintió que Jesse and the Supernovas surgiera a raíz de una ruptura improvisada o un conflicto de último momento. Aclaró que este proyecto solista ya estaba planificado, calendarizado y hablado desde meses atrás con su hermana Joy y todo su equipo de trabajo.

Frente a las especulaciones en redes que sugerían que había "abandonado" a su hermana, Jesse declaró: “Tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal