César Montes es baja del Tri ante Colombia; Dagoberto Espinoza toma su lugar

La primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana tendrá una baja de última hora. César Montes quedó fuera del partido amistoso contra Colombia debido a una lesión muscular y regresará a Rusia para continuar con su recuperación.

El defensa del Lokomotiv de Moscú presentó molestias en el glúteo y, después de ser evaluado por el cuerpo médico del combinado nacional, se determinó que lo más conveniente es que complete su recuperación con su club. De esta manera, no viajará con el equipo mexicano a Estados Unidos.

Para cubrir su ausencia, el cuerpo técnico convocó a Dagoberto Espinoza, futbolista del Club América, quien se incorporará al grupo después de disputar con las Águilas el partido correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX.

¿Por qué César Montes no jugará contra Colombia?

La Selección Mexicana informó que César Montes causó baja luego de resentirse de una lesión en la zona del glúteo. El cuerpo médico decidió evitar que el problema físico se agrave y recomendó que el defensor continúe con su proceso de recuperación.

Montes regresará con el Lokomotiv para recibir seguimiento de su equipo. Su ausencia representa un cambio para la primera alineación de la era de Rafa Márquez, quien prepara su debut en el banquillo del Tri.

Dagoberto Espinoza sustituye a César Montes

Ante la baja del defensor, Dagoberto Espinoza recibió el llamado para integrarse a la Selección Mexicana. El jugador del América deberá incorporarse al plantel en Nueva Jersey una vez que concluya la participación de su club en la Liga MX.

El futbolista de Las Águilas tendrá así la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Rafa Márquez en esta primera concentración, que forma parte de la preparación del combinado nacional rumbo al siguiente ciclo mundialista.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez con México?

El primer partido de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana será contra Colombia, el sábado 26 de septiembre en Baltimore. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Después del duelo ante los colombianos, el Tri continuará con su calendario de partidos amistosos. El 29 de septiembre enfrentará a Perú en Nueva Jersey, mientras que el 3 de octubre se medirá con Estados Unidos en Arizona.

La actividad de octubre continuará con otro encuentro frente a Chile, programado para el 6 de octubre en Los Ángeles.

Rafa Márquez comienza una nueva etapa con el Tri

El exjugador del Barcelona asumió el cargo después de haber trabajado como auxiliar de Javier Aguirre desde agosto de 2024. Ahora tendrá la responsabilidad de encabezar una nueva etapa de la Selección Mexicana.

Para integrar su cuerpo técnico, Márquez también incorporó a Andrés Guardado, quien se retiró como futbolista profesional a mediados de 2025 y posteriormente trabajó con las categorías juveniles del Betis de España.

Con la baja de César Montes, el llamado de Dagoberto Espinoza se convierte en uno de los primeros movimientos de la nueva etapa de Rafa Márquez al frente del conjunto mexicano.