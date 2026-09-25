Certamen Embajadora de Xmatkuil 2026: conoce a las participantes de Tekax, Ticul, Muna, Tzucacab y Chumayel

Con entusiasmo, orgullo y el respaldo de sus respectivas comunidades, jóvenes competirán este sábado en la primera semifinal del certamen para elegir a la embajadora de la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026.

El domo doble de Tzucacab será sede de este concurso de la zona Sur a partir de las 19:00 horas, donde los habitantes podrán apoyar a su favorita que buscará obtener su pase a la gran final.

El concurso estará dividido en dos etapas: traje regional y de noche. Durante las presentaciones se tomarán en cuenta diversos aspectos, entre ellos la elocuencia, seguridad, desenvolvimiento y presentación de cada una de las participantes.

En esta primera semifinal, Tzucacab estará representado por Nadia Romina Ávila Sierra, de 23 años de edad, licenciada en Rehabilitación y recién egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Durante una rueda de prensa realizada la noche del miércoles, la joven manifestó su entusiasmo por formar parte de este certamen y señaló que uno de sus principales objetivos es poner en alto el nombre de Tzucacab.

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Nadia Romina explicó que fueron sus familiares, amigos y personas cercanas quienes la motivaron a participar, además de destacar que cuenta con el respaldo de sus padres en esta nueva experiencia.

Recordó que desde la primera edición tuvo la intención de participar; sin embargo, en aquella ocasión sus actividades académicas se lo impidieron. Ahora, ya como egresada, decidió aprovechar la oportunidad para representar a su municipio.

La representante de Tzucacab expresó su orgullo por participar y destacó que en la localidad existe talento y mujeres capaces de representar dignamente a su comunidad.

Asimismo, deseó éxito a todas las participantes y consideró que, desde el momento en que decidieron aceptar el reto de formar parte del certamen, ya pueden considerarse ganadoras por atreverse a vivir esta experiencia.

Por su parte, la Perla del Sur, Ticul, anunció oficialmente la presentación de la señorita Effy Paola Puerto Cura como su representante para competir por el título de Embajadora de Xmatkuil 2026.

La designación de Puerto Cura ha generado una respuesta favorable entre los habitantes de la localidad, quienes han expresado su apoyo a la joven ticuleña en el inicio de su trayectoria rumbo al certamen estatal.

Autoridades locales y miembros de la comunidad destacaron la importancia de proyectar la identidad, cultura e industria del municipio en una de las principales plataformas festivas del estado.

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Con esta participación, Ticul busca destacar en las actividades previas a la tradicional fiesta de los yucatecos, llevando como estandarte la calidez de su gente y el patrimonio cultural que caracteriza a la región.

En Tekax, con entusiasmo, orgullo y el respaldo de la comunidad, se realizó la presentación oficial de Mariana Evelin Novelo Alcocer, quien asumió esta encomienda con el compromiso de llevar en alto la identidad, historia y tradiciones que distinguen a la llamada Sultana del Sur.

Reconocida por su preparación, talento y profundo arraigo a sus raíces, su participación busca destacar la riqueza cultural, humana y turística de Tekax, municipio reconocido como Pueblo Mágico.

Cabe destacar que entre igual otros municipios anunciaron a sus representantes, como es el caso de Zahia Pacheco, de Chumayel; Alejandra Guerra Loeza, de Valladolid; Itzel Azucena Chan, de Akil; Yoana Paola Castañeda de Dzoncauich; Alondra Teresita Dzul Uicab, de Muna; Yasmín Guadalupe Sierra Gūemez, de Espita; y Alexa Garrido, de Kaua.

El certamen de Embajadora de Xmatkuil es una plataforma de representación cultural en la que participan jóvenes de diversos municipios de Yucatán, con el objetivo de promover el patrimonio, las tradiciones y la identidad de sus respectivas regiones.

La jornada también será una oportunidad para que familiares y habitantes del Sur acompañen a su representante y disfruten de un evento que reunirá a jóvenes de distintos municipios.