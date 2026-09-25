Claudia Sheinbaum encabeza en Tabasco “Honestidad y resultados” como parte de su gira nacional: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este viernes 25 de septiembre el evento “Honestidad y resultados en Tabasco”, en el municipio de Centro, como parte de la gira nacional que realiza para presentar los avances de su administración en cada entidad del país.

La visita ocurre después de que la mandataria encabezó por la mañana su conferencia de prensa desde Villahermosa, donde integrantes del gabinete federal presentaron informes sobre seguridad, turismo y programas dirigidos a productores de cacao en Tabasco.

El acto público forma parte de las asambleas que Sheinbaum realiza tras la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, con el objetivo de detallar proyectos, programas y resultados específicos correspondientes a cada estado.

La propia Presidenta explicó días atrás que este recorrido le ha permitido presentar información diferenciada por entidad y mantener encuentros directos con habitantes de las regiones visitadas.

¿Qué es “Honestidad y resultados” de Claudia Sheinbaum?

“Honestidad y resultados” es el nombre de la gira que Sheinbaum emprendió durante septiembre para recorrer las 32 entidades y exponer los avances de su segundo año de gobierno.

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Durante estas asambleas, la mandataria ha abordado programas sociales, infraestructura, obras de agua, carreteras, trenes, salud, educación y seguridad, con datos correspondientes a cada estado.

En Tabasco, la agenda de este viernes incluye además la presentación de resultados sobre incidencia delictiva, producción de cacao y desempeño turístico.

Tabasco forma parte de la recta final de la gira nacional

La visita a Tabasco se desarrolla en la última etapa del recorrido nacional de Sheinbaum.

La mandataria también tiene previsto acudir este viernes a Guerrero y Michoacán, mientras que el sábado continuará en Sonora.

El cierre de la gira está programado para el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Sheinbaum adelantó que realizará una asamblea enfocada en los resultados de su administración para la capital del país.

En Tabasco, dirigentes locales de Morena estimaron previamente una asistencia de decenas de miles de personas al acto presidencial en Villahermosa.

El evento de este viernes permitirá a Sheinbaum presentar ante habitantes de la entidad un balance de las acciones federales desarrolladas durante los primeros dos años de su administración.

IO