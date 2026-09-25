Comisario exige reconstrucción de la carretera Hopelchén-Xcupil tras daños y accidentes viales

Tras la exigencia de automovilistas y pobladores de su localidad, el comisario municipal de Xcupil David Rivero Medina alzó la voz y pidió a la gobernadora Layda Sansores Sanromán la reconstrucción de varios tramos en malas condiciones de la vía estatal Hopelchén-Xcupil, que inclusive, aseguró han causado accidentes, principalmente en la zona de curvas.

La autoridad de ese poblado ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal, llevó a los reporteros hasta los tramos en malas condiciones, e indicó que, al parecer las lluvias se están regularizando y por consiguiente los enormes hoyancos cada vez son más grandes.

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Dijo que, por consiguiente, los tramos en muy malas condiciones cada vez son más riesgosos para los automovilistas que se ven en la necesidad de transitar en esa importante vía de comunicación terrestre que conecta hacia la región de Dzibalchén, la zona de La Montaña al sur de Hopelchén y hacia el vecino municipio de Calakmul.

Expresó que, hay al menos ocho tramos en 10 kilómetros que es la distancia entre la ciudad de Hopelchén y la comunidad de Xcupil que están en deplorables condiciones, e indicó que, en algunas partes ya será el bacheo la solución de esos problemas, sino la reconstrucción de tramos porque ya son enormes los hoyos y cada vez más profundos, y un bacheo no durará mucho tiempo.

Manifestó que, ya urge la rehabilitación o reconstrucción de los tramos en malas condiciones, principalmente en la zona de curvas en donde los enormes baches cubren casi todo lo ancho de la vía, e indicó que en esos tramos de las curvas se han suscitado accidentes que, aunque no ha habido decesos y solo daños materiales en vehículos, dejó entrever que los riesgos son latentes y que podrían lamentarse más adelante.

Pidió la intervención de la gobernadora Layda Sansores Sanromán voltear los ojos hacia Los Chenes, al requerirse del apoyo del gobierno del Estado para atender ese reclamo no solo de los automovilistas sino también de los pobladores de la comunidad de Xcupil.

Por último, dijo que a diario y de lunes a viernes, decenas de maestros transitan en ese camino que para llegar a sus centros de trabajo en la región de Dzibalchén y de La Montaña, y muchos docentes viajan lunes en la madrugada y viernes por la tarde para ir y regresar a sus centros de trabajo al vecino municipio de Calakmul.