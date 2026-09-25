México autoriza ingreso de 139 militares de EU con armas para ejercicio conjunto en Chihuahua

El Gobierno de México autorizó el ingreso al país de 139 militares de Estados Unidos, quienes participarán en el llamado “Ejercicio Especializado Conjunto” en instalaciones militares de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El decreto fue publicado este viernes 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que el personal extranjero permanecerá en territorio mexicano para participar en actividades programadas del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento.

La delegación pertenece a la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y su participación contempla el ingreso con armamento para las actividades de capacitación previstas.

¿Qué harán los 139 militares de Estados Unidos en México?

El ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y de coordinación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos mediante actividades de planificación y ejecución de operaciones militares.

De acuerdo con la información difundida sobre la autorización, la delegación estadounidense llegará a las instalaciones militares de Santa Gertrudis, Chihuahua, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Aunque el personal ingresará con armamento, su autorización está limitada a las actividades de adiestramiento previstas en el ejercicio.

Los militares extranjeros no tendrán facultades para realizar operaciones de combate ni tareas de seguridad pública en territorio mexicano.

Ejercicio se realizará bajo principio de “sin subordinación”

El planteamiento aprobado establece que la capacitación bilateral deberá desarrollarse bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

La actividad busca mejorar la preparación individual y colectiva de los participantes, además de fortalecer los mecanismos de cooperación militar entre ambos países.

La realización de este tipo de ejercicios requiere autorización del Senado conforme al artículo 76 de la Constitución, que otorga a esa Cámara la facultad de permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

México ya había realizado un ejercicio con características similares en 2025. En aquella ocasión, el Senado autorizó el ingreso de 120 militares estadounidenses para participar en el “Ejercicio Especializado Conjunto 2025”, también en Santa Gertrudis, Chihuahua.

#25deSeptiembre2026 Se concede autorización a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para permitir el ingreso de 139 militares extranjeros a territorio nacional, a efecto de que participen en el “Ejercicio Especializado Conjunto”, que se realizará del 20 al 30 de… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) September 25, 2026

¿Cuándo saldrán de México los militares de EU?

El calendario establece que los 139 efectivos estadounidenses permanecerán en el país hasta el 30 de septiembre, fecha prevista para su regreso a Estados Unidos.

Tras concluir las actividades, las autoridades mexicanas deberán dar seguimiento a los resultados obtenidos durante el adiestramiento conjunto, conforme a los mecanismos establecidos para este tipo de autorizaciones.

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