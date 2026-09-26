Logran victorias contundentes Estados Unidos y Australia en el Campeonato Mundial U:15

Las selecciones de Norte América; Australia y los Estados Unidos ganaron de manera contundente; en la segunda jornada de la Copa del Mundo de Beisbol U-15 organizada por la Federación Internacional de Beisbol y Softbol (WBSC), que se realiza en el campo de béisbol Beto Ávila de Cancún, con la participación de con la participación de seis países en el Caribe Mexicano.

En el primer juego con el que se abrió la esperada segunda jornada del magno evento de la pelota caliente de las ligas infantiles, el país de las barras y las estrellas se enfrentó a la aguerrida novena Nicaragua desde las 10:30 de este sábado.

En el diamante, el selectivo norteamericano inició el juego al quebrar la majagua y con ello puso tráfico en los senderos, por lo que timbraron la carrera de la quiniela y de ahí en las siguientes entradas se vio el poderío bateador de los norteamericanos.

Mientras la serpentina de los estadunidenses les mojó la pólvora a los fusiles de los nicaragüenses, por lo que fue en la quinta tanda que el juego concluyó por la vía del nocaut 10-0.

Más tarde saltaron a las 2:30 de la tarde, al diamante caliente los representativos de Australia, club que se enfrentó contra el caballo negro del torneo la selección de Chequia.

Desafío que inició con el poderío de la serpentina de los australianos, juego que también se calentó en las tribunas, al mantener porra ambas novenas, por lo que se escucharon las guerras de seguidores en la cueva de los de bengala.

Mientras en el diamante, los australianos mantuvieron tráfico en los senderos, por lo que timbraron la caja registradora en carrusel y se fueron arriba 5-2.

Pizarra que motivó a los seguidores del selectivo de Australia a apoyar con todo al conjunto del continente representativo de los canguros y coalas.

Fue en las últimas entradas que la ofensiva de Chequia se fajó en los jardines y en el cuadro, sin embargo, no evitaron la derrota por pizarrón 9-2.

Cabe destacar, que la jornada de este sábado tuvo tres juegos y se cerró con el desafío entre China Taipéi contra el representativo de Venezuela, choque de trenes en las primeras entradas se mantuvo con la pizarra en blanco.

Finalmente, los juegos de este domingo en el cubil felino se medirán; Australia desde las 10:30 de la mañana contra Estados Unidos y Venezuela contra Nicaragua a las 2:30 de la tarde, se cierra la jornada dominical con el choque de trenes entre China Taipéi y Chequia a las 6:30 de la tarde; mientras en el Kukulcán de Merida; se enfrentarán; Japón y Cuba a las 11:30, a las 3:30 Republica Dominicana contra Alemania y cierra México contra Sudáfrica a las 7:30 de la noche.