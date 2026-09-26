Salud adjudica compra de medicamentos por casi 84 mil mdp para abastecer hospitales en 2027 y 2028

La Secretaría de Salud concluyó la Licitación Pública LA-12-NEF-012NEF001-T-218-2026, correspondiente a la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos para la Salud 2027-2028, con una inversión cercana a 84 mil millones de pesos.

El procedimiento forma parte de la estrategia federal para garantizar el suministro de medicamentos e insumos médicos durante los próximos dos años y se suma a la compra de productos de fuente única y patente, concluida el pasado 3 de agosto.

Los lineamientos oficiales para la contratación consolidada 2027-2028 establecen que la Secretaría de Salud realiza la planeación de necesidades, mientras Birmex participa como área consolidadora de los procedimientos de adquisición.

¿Qué pasará con los medicamentos que no fueron adjudicados?

La Secretaría de Salud informó que cerca del 15 por ciento de las claves incluidas en esta etapa no fueron adjudicadas.

Estos productos serán incorporados a un procedimiento adicional de contratación antes de que termine 2026, con el objetivo de completar las compras antes del inicio del próximo año.

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La dependencia sostuvo que el proceso comenzó con anticipación suficiente para mantener los criterios técnicos, sanitarios y económicos establecidos para las adquisiciones.

El Gobierno federal cuenta además con una plataforma pública para consultar las adjudicaciones correspondientes a la compra de medicamentos e insumos de 2027 y 2028.

Compra de medicamentos analizó más de 5 mil 400 claves

La preparación de la compra consolidada incluyó 31 mesas clínicas organizadas por especialidad, en las que se revisaron más de 5 mil 400 claves.

También se realizaron 54 mesas técnicas con autoridades del sector salud y proveedores para definir las necesidades de las instituciones y las opciones terapéuticas requeridas.

Salud señaló que el procedimiento permitió ampliar la participación de proveedores nacionales, tanto en número de claves como en volumen y valor contratado.

Birmex prepara distribución a hospitales y clínicas

Con la formalización de los contratos, la Secretaría de Salud y Birmex avanzarán en la preparación del suministro y en la supervisión del cumplimiento de los proveedores.

#ComunicadoSalud



Concluye licitación de la Compra Consolidada 2027-2028 con 3 mil 200 millones de piezas adjudicadas.



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El objetivo es que medicamentos e insumos lleguen a tiempo a unidades médicas, clínicas y hospitales públicos federales durante 2027 y 2028.

Además, permanecen en proceso dos licitaciones relacionadas con material de curación. Los fallos correspondientes están previstos para el 2 y 9 de octubre de 2026.

La contratación consolidada busca cubrir las necesidades del sector público bajo criterios de precio, calidad y oportunidad, principios establecidos en los lineamientos federales para las adquisiciones de 2027 y 2028.

IO