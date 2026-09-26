La granja VIP 2 enfrenta alerta sanitaria por garrapatas; producción toma inesperada medida

Una situación inesperada encendió las alertas dentro de La granja VIP 2, luego de que los participantes detectaran anomalías en las vacas durante sus labores de cuidado del ganado.

El problema comenzó cuando Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, observó unas protuberancias extrañas en las orejas de una de las vacas.

La preocupación aumentó cuando una de las zonas presentó sangrado, por lo que los habitantes solicitaron la presencia de un veterinario para determinar qué estaba ocurriendo.

¿Qué encontraron en las vacas de La granja VIP 2?

Tras revisar a los animales, el veterinario confirmó que las vacas tenían garrapatas adheridas a la piel.

El especialista explicó que estos parásitos se alimentan de la sangre de sus huéspedes y pueden provocar marcas visibles y pequeños puntos rojos en las áreas afectadas.

Ante el hallazgo, se decidió iniciar un tratamiento para controlar la infestación y proteger la salud del ganado.

Para atender el problema, las vacas recibieron antibióticos y antiparasitarios inyectables.

El veterinario también indicó que sería necesario mantener vigilancia sobre los animales para comprobar que respondieran adecuadamente al tratamiento y evitar nuevos episodios.

¿Cancelan La granja VIP 2 por la infestación?

Aunque la situación generó preocupación entre los participantes, la producción no canceló el reality.

La principal modificación fue suspender temporalmente el consumo de la leche producida por las vacas mientras permanecieran bajo tratamiento.

El veterinario explicó que los medicamentos administrados pueden permanecer durante cierto tiempo en el organismo de los animales y llegar a la leche, por lo que esta no debía utilizarse para consumo humano durante el periodo establecido.

Por esta razón, los habitantes continuarán ordeñando a las vacas, pero la leche obtenida tendrá que ser desechada mientras dure el tratamiento.

La medida busca evitar que los medicamentos lleguen a los alimentos consumidos por los participantes.