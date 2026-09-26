Embarcación queda atorada debajo de puente en la zona hotelera de Cancún

Durante la mañana de ayer, una embarcación quedó atorada debajo del puente Calinda, en la zona hotelera de este destino turístico, específicamente en el punto donde se conectan las aguas de la laguna Nichupté con el área cercana a Playa Langosta, a la altura del kilómetro 4 del bulevar Kukulcán.

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De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cuando la nave transitaba por debajo de la estructura y, por causas que deberán determinar las autoridades marítimas, terminó inmovilizada bajo el paso vehicular. En las imágenes se observó que se trataba de una unidad de recreo de dimensiones considerables.

Tras el reporte, se dio aviso a la Capitanía de Puerto, instancia encargada de atender este tipo de situaciones y establecer las condiciones en que ocurrió el percance, así como las maniobras necesarias para retirar el navío del sitio.

Personas que se encontraban en el área pudieron observar la unidad prácticamente debajo del puente, mientras permanecía detenida sobre el agua. La situación llamó la atención debido a que se trata de un punto de navegación ubicado en una de las zonas con mayor afluencia turística de Cancún.

No hubo heridos, solo daños materiales

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente. Los primeros datos indican que únicamente se registraron daños materiales en la nave, aunque corresponderá a la autoridad marítima determinar el alcance de las afectaciones y las causas que provocaron que quedara inmovilizada bajo la estructura.

Las condiciones de navegación, el nivel del agua, las dimensiones de la unidad y la altura disponible en el paso inferior serán algunos de los aspectos que podrían considerarse durante la revisión correspondiente.

Personal de la autoridad marítima deberá realizar las inspecciones pertinentes y coordinar las investigaciones necesarias para determinar, en su caso, las sanciones correspondientes.

Asimismo, se supervisará la estructura del puente con el propósito de establecer si el impacto representa algún riesgo para su seguridad.

JGH