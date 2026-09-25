Arranca el magno torneo de beisbol de ligas infantiles U-15 en Cancún y Yucatán

Con dos duelazos no apto para cardiacos entre Nicaragua contra China Taipéi y los Estados Unidos contra Chequia; arrancó en el “Beto Ávila" de Cancún la Copa del Mundo de Beisbol U-15 organizada por la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol, con la participación de selecciones de los cinco continentes incluido México; magno evento de la pelota caliente que tendrá una sede alterna el "Parque de Beisbol Kukulcán" de Mérida, Yucatán.

Los desafíos arrancaron con el choque de trenes este viernes 25 de septiembre desde las 10:30 horas entre Nicaragua contra China Taipéi y el segundo duelo entraron al diamante de la madriguera felina, los favoritos al título, la selección de los Estados Unidos contra Chequia desde las 14:30 horas, selectivo que llevó una gran porra.

Duelos que fueron de alto octanaje y que prendieron a los asistentes a la madriguera felina.

Cabe destacar, que participan en la magna justa deportiva un total de 12 selecciones procedentes de los cinco continentes, evento deportivo que se verificará del 25 de septiembre al 3 de octubre, en la Copa del Mundo de Beisbol U-15 México 2026 organizado por World Baseball Softbol Confederation (WBSC), y que tendrá como sedes el "Parque de Beisbol Kukulcán" de Mérida, Yucatán para el Grupo A, además del estadio "Sherwin-Williams Beto Ávila" de Cancún, Quintana Roo, que recibirá al Grupo B.

Selectivos que estarán en el Grupo A, que jugarán en la casa de los Leones de Yucatán; Alemania, Cuba, Japón, República Dominicana, Sudáfrica y México.

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Tricolor será dirigido por Luis Felipe "Pepón" Juárez y su debut se realizó en la capital yucateca en punto de las 19:00 horas (20:00 horas en Quintana Roo) contra la novena alemana.

Mientras que el cubil de los Tigres de Quintana Roo del Caribe Mexicano, albergará al Grupo B conformado por los representativos de Australia, Chequia, China Taipei, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela.

Cabe resaltar que, teniendo tres juegos diarios de la primera fase, a jugarse entre el viernes 25 al martes 29 de septiembre, para que del jueves 1 al sábado 3 de octubre se celebren en ese mismo inmueble, nueve partidos de la Súper Ronda.

Mientras que los 24 juegos totales que se jugarán en el estadio "Sherwin-Williams Beto Ávila" de Cancún, duelo que serán con entrada gratuita, pero eso sí con la venta de alimentos y bebidas como si fuera un juego de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) Banorte.