Joven futbolista sufre lesión en el tobillo durante partido en Chetumal

Un encuentro deportivo amateur se vio interrumpido repentinamente cuando un adolescente resultó herido sobre el terreno de juego, situación que provocó la rápida movilización de los cuerpos de rescate hacia las instalaciones deportivas ubicadas a espaldas del Colegio de Bachilleres Plantel 2.

El incidente, aunque generó alarma en un primer momento, concluyó sin la necesidad de traslados hospitalarios. Los hechos se registraron en las canchas públicas situadas en el cruce de la avenida Erick Paolo y la calle Naranjal, en las inmediaciones de la colonia Andrés Quintana Roo.

Durante el desarrollo de un partido de fútbol, uno de los jóvenes participantes sufrió un percance físico tras realizar un movimiento brusco, lo que lo dejó tendido en el área de juego con fuertes molestias en una de sus extremidades inferiores.

Ante el desconocimiento de la gravedad de la lesión, los testigos decidieron contactar de inmediato al número de emergencias 911 para solicitar una unidad médica.

En respuesta al llamado de auxilio, una ambulancia de la corporación Emergencias Médicas del Sur (EMS) arribó prontamente al complejo deportivo.

Los paramédicos descendieron con su equipo de primeros auxilios y procedieron a realizar una valoración clínica directamente sobre la cancha para descartar posibles fracturas o compromisos articulares severos.

Tras una inspección física y evaluación del área afectada, el personal paramédico tranquilizó a los presentes.

Los especialistas en urgencias determinaron que el adolescente presentaba únicamente una lesión superficial y un esguince leve en el tobillo, por lo que su estado de salud no corría ningún riesgo y se descartaba por completo la necesidad de trasladarlo a la sala de urgencias de un hospital local.

La atención concluyó en el mismo sitio, donde los técnicos en urgencias médicas emitieron una serie de recomendaciones puntuales.