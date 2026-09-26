Estudio revela que el ejercicio puede reducir el dolor y superar el alivio promedio de fármacos comunes

El ejercicio puede reducir de forma significativa el dolor agudo y crónico, incluso cuando se practica con baja intensidad y durante periodos relativamente cortos, de acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Adelaida.

La investigación analizó 157 revisiones sistemáticas, 2 mil 736 ensayos clínicos aleatorizados y 221 mil 279 participantes. Los resultados mostraron beneficios en personas con afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, inflamatorias y relacionadas con cáncer.

En promedio, el ejercicio redujo el dolor alrededor de 1.1 puntos en una escala de cero a diez. Los autores señalaron que esa disminución fue cerca de 60 por ciento mayor que el alivio promedio reportado con medicamentos comunes en otros ensayos sobre dolor crónico.

¿Qué tipo de ejercicio ayuda a reducir el dolor?

El análisis encontró efectos favorables con distintas modalidades, entre ellas ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia, yoga, pilates y tai chi.

Uno de los resultados más relevantes fue que hacer más ejercicio no necesariamente produjo mejores resultados.

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Los programas de menor intensidad y aquellos con una duración inferior a 12 semanas mostraron reducciones mayores del dolor.

También se observaron beneficios con programas de menos de dos horas semanales, una cantidad que puede resultar más accesible para personas que viven con dolor persistente.

¿Por qué el ejercicio puede aliviar el dolor?

Ben Singh, investigador principal del estudio, explicó que la actividad física favorece la liberación de sustancias como endorfinas y serotonina, relacionadas con la percepción y tolerancia al dolor.

El ejercicio también puede ayudar a reducir procesos inflamatorios, modificar la respuesta cerebral al dolor y mejorar el estado de ánimo.

New Adelaide research has found exercise can be just as effective at easing pain as some common pain medications and researchers say you do not need to work out harder or for longer to feel the benefits. pic.twitter.com/TuUEasKhms — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 24, 2026

Ejercicio no sustituye todos los tratamientos

Los investigadores advierten que estos resultados no significan que el ejercicio funcione igual para todas las personas ni que deba sustituir automáticamente a los medicamentos.

La respuesta depende de factores como la causa del dolor, condición física, intensidad de la actividad y constancia del programa.

Carol Maher, investigadora sénior del estudio, señaló que los resultados respaldan una mayor incorporación del ejercicio dentro del tratamiento integral del dolor, con programas específicos adaptados a las características de cada paciente.

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