Messi se despide de Argentina: cuándo y a qué hora será su último partido

El momento de decir adiós a la Selección Argentina ya tiene fecha. Lionel Messi disputará su último encuentro con la Albiceleste el próximo 6 de octubre, en un partido amistoso que tendrá como escenario el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El rival para esta despedida será Benín, en un encuentro correspondiente a la actual Fecha FIFA. La cita permitirá a los aficionados argentinos despedir en casa al futbolista que durante más de dos décadas fue una de las principales figuras de su selección.

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¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados mexicanos podrán seguir en vivo el que está previsto como el último compromiso de Messi con la selección de su país.

La despedida llegará después de que el futbolista hiciera pública su decisión de poner fin a su etapa con la Albiceleste, una determinación que comunicó tras la final del Mundial 2026.

Messi anunció su salida de la Selección Argentina

El jugador del Inter Miami explicó que tomar la decisión de alejarse de la selección fue dolorosa, pero señaló que lo hizo con tranquilidad y orgullo por todo lo conseguido durante su trayectoria internacional.

Messi también recordó los momentos que compartió con sus compañeros y el vínculo construido con los aficionados argentinos durante más de 20 años de carrera con la camiseta nacional.

Entre los principales logros de su etapa con Argentina se encuentran la Copa América y la Copa del Mundo, además de sus participaciones en otras finales internacionales.

Así será la camiseta especial de Messi

La despedida tendrá otro detalle especial. Messi utilizará un jersey especial durante el encuentro contra Benín, con modificaciones respecto al diseño tradicional de la selección argentina.

La camiseta tendrá detalles dorados en el cuello y los puños, mientras que el escudo de la AFA, el nombre de Messi y el número 10 aparecerán también bordados en ese tono.

El propio futbolista mostró el diseño a través de sus redes sociales, anticipando uno de los elementos que formarán parte de su último partido con la selección.

Un adiós en el Estadio Monumental

El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario elegido para cerrar esta etapa de la carrera internacional de Messi.

Frente a su público, el astro argentino tendrá la oportunidad de vestir por última vez la camiseta de la Selección Argentina en un partido que, además de ser amistoso, tendrá un significado especial por tratarse de su despedida.

Así, el duelo contra Benín marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas para Messi con la Albiceleste, en la que consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera y se convirtió en uno de los referentes históricos del futbol argentino.