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Campeche / Sucesos

Caen dos hombres en Calakmul: Llevaban un arma en el auto e intentaron comprar a la policía

Dos hombres fueron detenidos en Santa Rosa, Calakmul, tras hallarles un arma de fuego en su vehículo e intentar sobornar a policías estatales; quedaron a disposición de la FGR.

Por Redacción Por Esto!

28 de sept de 2026

1 min

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Detienen a dos hombres con un arma y cartuchos en Santa Rosa, Calakmul
Detienen a dos hombres con un arma y cartuchos en Santa Rosa, Calakmul

Dos hombres que viajaban en un vehículo fueron detenidos en Santa Rosa, localidad del municipio de Calakmul, después de que policías estatales localizaran un arma de fuego y cartuchos útiles en el interior de la unidad.

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Según el reporte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, durante la intervención los ocupantes ofrecieron dinero a los agentes para evitar ser detenidos. El comunicado no precisa cuánto habrían ofrecido, qué tipo de arma fue asegurada ni las circunstancias en que los policías revisaron el vehículo.

Durante la inspección de la unidad, los agentes hallaron un arma de fuego y varios cartuchos útiles.
Durante la inspección de la unidad, los agentes hallaron un arma de fuego y varios cartuchos útiles.

Los dos hombres, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará las diligencias y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado la identidad de los detenidos ni si el arma estaba relacionada con algún otro hecho.

JGH

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