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Campeche / Ciudad del Carmen

A casi cuatro años del hallazgo de dos cuerpos calcinados en Chekubul, Carmen, vinculan a Luis “N”

Luis “N” fue vinculado a proceso por el homicidio de dos personas ocurrido en 2022 en Carmen. Sus cuerpos fueron hallados calcinados cerca de Chekubul.

Por Redacción Por Esto!

28 de sept de 2026

1 min

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Un juez vinculó a proceso a Luis N por homicidio calificado tras casi cuatro años del doble crimen.
Un juez vinculó a proceso a Luis N por homicidio calificado tras casi cuatro años del doble crimen. / Por Esto!

Casi cuatro años después del asesinato de dos personas cuyos cuerpos fueron hallados calcinados cerca de Chekubul, un juez vinculó a proceso a Luis “N” por homicidio calificado. El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La Fgecam emitió tres fichas de búsqueda para dar con el paradero de tres personas desaparecidas.

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El caso se remonta a la noche del 27 de diciembre de 2022 y las primeras horas del día siguiente. Según la investigación de la Fiscalía de Campeche, las víctimas, identificadas con las iniciales F.V.R. y G.M.C.L., llegaron en una camioneta Ford blanca a un rancho sobre la carretera Carmen–Champotón. La Fiscalía sostiene que ahí fueron privadas de la vida y que sus cuerpos fueron trasladados posteriormente a las inmediaciones de Chekubul, donde los calcinaron.

Los investigadores reunieron datos de prueba sobre la probable participación de Luis “N” y obtuvieron una orden de aprehensión, que fue ejecutada por agentes estatales. Durante la audiencia del 26 de septiembre de 2026, el juez de Control del Segundo Distrito Judicial resolvió vincularlo a proceso.

Luis “N” permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen bajo prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público tendrá dos meses para concluir la investigación complementaria. La vinculación a proceso permite que el caso avance ante el juez; no constituye una sentencia de culpabilidad.

JGH

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