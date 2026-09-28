A casi cuatro años del hallazgo de dos cuerpos calcinados en Chekubul, Carmen, vinculan a Luis “N”

Casi cuatro años después del asesinato de dos personas cuyos cuerpos fueron hallados calcinados cerca de Chekubul, un juez vinculó a proceso a Luis “N” por homicidio calificado. El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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El caso se remonta a la noche del 27 de diciembre de 2022 y las primeras horas del día siguiente. Según la investigación de la Fiscalía de Campeche, las víctimas, identificadas con las iniciales F.V.R. y G.M.C.L., llegaron en una camioneta Ford blanca a un rancho sobre la carretera Carmen–Champotón. La Fiscalía sostiene que ahí fueron privadas de la vida y que sus cuerpos fueron trasladados posteriormente a las inmediaciones de Chekubul, donde los calcinaron.

Los investigadores reunieron datos de prueba sobre la probable participación de Luis “N” y obtuvieron una orden de aprehensión, que fue ejecutada por agentes estatales. Durante la audiencia del 26 de septiembre de 2026, el juez de Control del Segundo Distrito Judicial resolvió vincularlo a proceso.

Luis “N” permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen bajo prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público tendrá dos meses para concluir la investigación complementaria. La vinculación a proceso permite que el caso avance ante el juez; no constituye una sentencia de culpabilidad.

JGH