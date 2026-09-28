Jonathan McKinsey: quién era el ejecutivo de The New York Times asesinado por sus suegros

La trayectoria profesional de Jonathan McKinsey, ejecutivo de The New York Times, terminó de manera violenta el sábado, cuando fue atacado con un arma de fuego en un estacionamiento de Dublín, California, ciudad ubicada en el condado de Alameda, al este de San Francisco. Tenía 40 años.

El ejecutivo fue localizado con múltiples heridas de bala en las inmediaciones del Dublín Sports Grounds. Elementos de la policía acudieron al sitio, pero McKinsey ya había fallecido cuando fue localizado.

Tras el ataque, las autoridades detuvieron a dos personas, identificadas como Shouyong Zhang y Shili Che, ambos de 77 años. De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, se trata de los suegros de McKinsey.

¿Quién era Jonathan McKinsey?

McKinsey tenía una formación especializada en informática y tecnología. Estudió en el Instituto Tecnológico de Georgia y posteriormente cursó una maestría en Informática en la Universidad de California, Berkeley.

En el ámbito profesional, se incorporó a The New York Times en 2023. Al momento de su muerte se desempeñaba como jefe de ingeniería y experiencias de juego, de acuerdo con información atribuida al propio periódico estadounidense.

Su vida personal atravesaba entonces un proceso legal relacionado con su matrimonio y la custodia de su hijo. Los registros judiciales señalan que su esposa, Candice Jang, obtuvo el año pasado una orden de alejamiento temporal contra McKinsey dentro de un procedimiento relacionado con violencia doméstica.

La situación familiar también derivó en un proceso de divorcio. McKinsey presentó la demanda en diciembre y posteriormente se programó una audiencia para continuar con el caso. En agosto, un tribunal autorizó además la participación de un evaluador privado para determinar aspectos relacionados con la custodia del menor.

¿Qué ocurrió el día del asesinato?

El ataque ocurrió el sábado poco después de las 15:00 horas, tiempo local, en Dublín. McKinsey se encontraba en las inmediaciones del complejo deportivo cuando recibió varios disparos.

Un policía que acudió al lugar encontró al ejecutivo herido en el suelo. Los servicios de emergencia no pudieron salvarlo y fue declarado muerto en el sitio.

Las autoridades posteriormente identificaron y arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Che, quienes tenían 77 años y eran los padres de la esposa de McKinsey.

El homicidio ocurrió mientras continuaba una disputa legal por la custodia del menor, además de los procedimientos relacionados con las acusaciones de violencia doméstica y maltrato infantil mencionadas en los documentos del caso.

La investigación permanece en manos de las autoridades de California, que deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y las responsabilidades correspondientes a los dos detenidos.