Fernando Guerrero defiende el trabajo arbitral tras críticas a Katia Itzel García

La polémica alrededor de Katia Itzel García continúa después del partido entre Cruz Azul y Toluca, donde la actuación de la árbitra generó reclamos del técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed. Después de las declaraciones del entrenador, la silbante publicó varios mensajes en redes sociales que algunos usuarios interpretaron como una respuesta indirecta.

El intercambio no quedó solamente entre la árbitra y Mohamed. Fernando Guerrero, exsilbante y actualmente analista de TUDN, también reaccionó a las publicaciones de Katia Itzel y compartió una reflexión sobre las críticas que reciben quienes forman parte del futbol profesional.

¿Qué dijo Fernando Guerrero sobre Katia Itzel?

Sin mencionar directamente a Katia Itzel García, Fernando Guerrero señaló que cualquier persona relacionada con el futbol debe estar preparada para recibir opiniones sobre su desempeño, tanto positivas como negativas.

El exárbitro destacó que algunas críticas pueden tener fundamento y otras no, pero consideró que quienes desempeñan una función dentro del deporte deben aprender a convivir con ellas.

Guerrero también sostuvo que aceptar las opiniones forma parte del crecimiento profesional, ya que, desde su perspectiva, no se puede avanzar si los elogios generan exceso de confianza o las críticas terminan frenando el desarrollo.

El mensaje que compartió el exsilbante

En su publicación, el analista de TUDN planteó que árbitros, jugadores, entrenadores y directivos están expuestos constantemente a las opiniones de aficionados y especialistas.

Su reflexión llegó después de que Katia Itzel compartiera diferentes mensajes en sus redes sociales tras la controversia generada por las declaraciones de Antonio Mohamed.

La situación provocó que usuarios relacionaran la publicación de Guerrero con lo ocurrido alrededor de la silbante, aunque el exárbitro no mencionó directamente a Mohamed ni explicó que su mensaje estuviera dirigido exclusivamente a Katia Itzel.

La polémica comenzó tras el Cruz Azul vs. Toluca

El origen de la controversia está en el partido entre Cruz Azul y Toluca, disputado en el Estadio Banorte. Algunas decisiones tomadas durante el encuentro provocaron reclamos y posteriormente Mohamed expresó públicamente su molestia.

Después del partido, el entrenador de los Diablos Rojos realizó declaraciones sobre el trabajo de la árbitra, situación que antecedió a las publicaciones que Katia Itzel realizó en sus redes sociales.

La interacción en plataformas digitales provocó nuevas reacciones entre aficionados y personas relacionadas con el arbitraje mexicano.

¡MOHAMED SE FUE DIRECTO CON KATIA ITZEL! 😳👀🚨



El silbatazo final no puso punto final a la tensión en el Cruz Azul vs. Toluca. Antonio Mohamed buscó a Katia Itzel García en la cancha y ambos intercambiaron algunas palabras antes de que la árbitra continuara su camino. 🤔 pic.twitter.com/cy1vkj7P9y — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2026

Usuarios también cuestionaron a Fernando Guerrero

Mientras Guerrero hablaba sobre la importancia de aceptar las críticas, algunos internautas aprovecharon la publicación para recordarle un episodio ocurrido durante la misma jornada.

Los usuarios señalaron que el exárbitro había cometido un error durante una transmisión al considerar inicialmente que una jugada correspondía a un penal. Sin embargo, después de observar la repetición, se pudo apreciar que no existió el contacto señalado.

La situación generó comentarios hacia Guerrero, precisamente en una conversación relacionada con la necesidad de asumir las opiniones sobre el trabajo arbitral.

Antonio Mohamed también protagonizó la polémica

El entrenador del Toluca fue una de las figuras centrales de la controversia luego de expresar su inconformidad con Katia Itzel García tras el encuentro.

Incluso se difundieron imágenes del momento en que Mohamed reclamó a la árbitra en el túnel rumbo a los vestidores del Estadio Banorte, lo que incrementó la atención sobre el enfrentamiento entre ambos.

A partir de entonces, las declaraciones del técnico, las publicaciones de Katia Itzel y el mensaje de Fernando Guerrero terminaron convirtiendo el arbitraje del partido en uno de los principales temas de conversación.

Por ahora, la polémica se mantiene en redes sociales, donde aficionados y especialistas han expresado diferentes puntos de vista sobre las decisiones arbitrales, las críticas de Mohamed y la manera en que Katia Itzel respondió públicamente.