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Investigan atropellamiento de un perro en Campeche tras difundirse foto que señalaba a una empresa

La Vicefiscalía investiga el atropellamiento de un perro en Campeche tras revisar un video que descartó la responsabilidad de trabajadores de una empresa señalada en redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

28 de sept de 2026

1 min

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La Vicefiscalía investiga el atropellamiento de un perro en Campeche tras reportes en redes sociales.
La Vicefiscalía investiga el atropellamiento de un perro en Campeche tras reportes en redes sociales. / La Vicefiscalía investiga el atropellamiento de un perro en Campeche tras reportes en redes sociales.

La Vicefiscalía de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche abrió una carpeta de investigación por el atropellamiento de un perro, luego de que una fotografía difundida en redes sociales llevara a señalar a trabajadores de una empresa por presuntamente haber dejado el cuerpo en la vía pública.

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Tras recibir un reporte al 911, la autoridad contactó al establecimiento y revisó un video que este proporcionó. De acuerdo con la Vicefiscalía, el perro fue atropellado cerca de la medianoche por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Posteriormente, una persona acercó el cuerpo a la acera.

Cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron al animal y lo trasladaron al camellón central para despejar el paso peatonal. También le colocaron cal por motivos de higiene, según la explicación que dieron a la autoridad.

La Vicefiscalía señaló que el video corroboró esa versión y descartó la responsabilidad de la empresa en la muerte del perro. Ahora busca identificar el vehículo involucrado y pidió a posibles testigos comunicarse por WhatsApp al 981 159 3230.

JGH

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