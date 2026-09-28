Investigan atropellamiento de un perro en Campeche tras difundirse foto que señalaba a una empresa

La Vicefiscalía de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche abrió una carpeta de investigación por el atropellamiento de un perro, luego de que una fotografía difundida en redes sociales llevara a señalar a trabajadores de una empresa por presuntamente haber dejado el cuerpo en la vía pública.

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Tras recibir un reporte al 911, la autoridad contactó al establecimiento y revisó un video que este proporcionó. De acuerdo con la Vicefiscalía, el perro fue atropellado cerca de la medianoche por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Posteriormente, una persona acercó el cuerpo a la acera.

Cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron al animal y lo trasladaron al camellón central para despejar el paso peatonal. También le colocaron cal por motivos de higiene, según la explicación que dieron a la autoridad.

La Vicefiscalía señaló que el video corroboró esa versión y descartó la responsabilidad de la empresa en la muerte del perro. Ahora busca identificar el vehículo involucrado y pidió a posibles testigos comunicarse por WhatsApp al 981 159 3230.

JGH