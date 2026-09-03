Rayados vs. Toluca: fecha, sede y hora de la Final de la Leagues Cup 2026

La Final de la Leagues Cup 2026 tendrá sabor completamente mexicano, pues Rayados de Monterrey y Toluca consiguieron su boleto a la última instancia y ahora disputarán el campeonato en territorio estadounidense. El encuentro se celebrará el próximo domingo 6 de septiembre en Houston.

El conjunto mexiquense fue el primero en asegurar su presencia en el partido por el título. Los Diablos Rojos del Toluca superaron 2-0 al León en las Semifinales y avanzaron con autoridad, después de un encuentro en el que su rival no logró repetir el nivel mostrado durante las primeras fases del torneo.

Rayados elimina al América

El segundo finalista salió de un duelo mucho más cerrado. Rayados y América terminaron empatados 2-2 durante los 90 minutos, por lo que el boleto tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda, Monterrey se impuso 5-4 después de que Alan Cervantes fallara uno de los cobros para las Águilas. De esta manera, el equipo regiomontano consiguió avanzar a la Final y volvió a dejar al América fuera desde los once pasos.

El resultado también tuvo un ingrediente especial para Rayados, pues nuevamente consiguió superar al conjunto azulcrema mediante penales, tal como ocurrió en la Final del Apertura 2019, cuando Antonio Mohamed dirigía al cuadro regiomontano.

¿Cuándo y dónde será la Final?

El partido entre Rayados y Toluca se disputará el domingo 6 de septiembre de 2026 en Houston. El escenario será el Shell Energy Stadium, mientras que la hora del encuentro todavía no ha sido confirmada.

El duelo también representará una nueva oportunidad para Antonio Mohamed, quien buscará conquistar la Leagues Cup con Toluca. El técnico argentino ya consiguió importantes títulos con los Diablos y ahora intentará agregar este trofeo a su palmarés.

Para Monterrey, la Final significará la posibilidad de cerrar con un campeonato su participación en la Leagues Cup 2026, luego de eliminar al América en una Semifinal que necesitó de los penales para conocer al vencedor.

Con ambos equipos mexicanos instalados en la definición, Rayados y Toluca protagonizarán un duelo que pondrá frente a frente a dos de los clubes que mejor desempeño tuvieron en esta edición del torneo.