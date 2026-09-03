Morena en Isla Mujeres llega a la elección de 2027 marcado por divisiones y disputa por la alcaldía

A menos de un año de que arranque en serio el proceso electoral de 2027, el partido Morena en este municipio vive una carrera de obstáculos marcada por el divisionismo interno, la disputa abierta entre grupos y el peso de una administración municipal que, según denuncias reiteradas en medios digitales, impresos y redes, acumula señalamientos de opacidad, irregularidades en contratos y falta de resultados tangibles para la población.

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La baraja ya está echada

La lista de aspirantes a la alcaldía ya circula con fuerza, los nombres que más suenan dento del partido son José Inés “Pepe” Aguilar Rodríguez, actual síndico municipal y cercano al grupo de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde; el expriísta Edgar Gasca Arceo, cuadro histórico de Morena en la isla, exdirigente del PRI, exdiputado local en dos ocasiones y hoy subsecretario de Bienestar; Fernando “Chato” Bacelis Godoy, director de Deportes y figura con arraigo territorial; Flavio Carlos Rosado, secretario estatal de Salud, quien es impulsado por la gobernadora Mara Lezama y Suemi González. También se mencionan a las regidoras Isla del Mar Magaña López y Bella Mar Garrido Gómez, ambas del actual Cabildo y Axel Canché, director de la Juventud, quienes también han comenzado a mover sus piezas y a participar en capacitaciones políticas de Morena.

Unidad de dientes para afuera

En julio de 2026 la dirigencia nacional de Morena reunió a varios de estos perfiles —Aguilar, Bacelis, González, Gasca y Rosado— para pedirles unidad y respeto a los tiempos, pero el mensaje no ocultó la tensión: hay dos visiones claras; por un lado, el grupo que hoy controla el Ayuntamiento, ligado a la familia Ricalde Magaña y del otro, los históricos del movimiento que reclaman que no se impongan

Gasca ha sido explícito: los isleños “ya saben qué es lo que no quieren”, Aguilar ha alzado la mano de manera abierta y Bacelis mantiene presencia constante, pero la definición, no pasará solo por encuesta: se jugará en la mesa política.

Edgar Gasca Arceo, Fernando “Chato” Bacelis Godoy, Flavio Carlos Rosado, Axel Canché y José Inés “Pepe” Aguilar Rodríguez aceleran sus movimientos / Especial

El gobierno que no cuadra

Mientras los aspirantes se acomodan, el gobierno que encabeza Atenea Gómez Ricalde, quien saltó del PAN a Morena para reelegirse en 2024, carga con un historial de cuestionamientos que no se han disipado. A lo largo de su mandato se han documentado de manera reiterada la falta de transparencia en contratos de obra pública.

A ello se suma que en el 2025 se denunció el ocultamiento de adjudicaciones por más de 56 millones de pesos en el primer y segundo trimestre, canalizados a través del entonces director William Conrado Alarcón; también se señalaron sobreprecios, simulación de contratos y el uso de ayudas sociales como mecanismo de control, con cifras que no cuadran entre lo reportado y lo ejercido.

Inversión histórica, rezago permanente

El Informe de Pobreza y Rezago Social 2025 de la Secretaría de Bienestar contrastó con el discurso oficial: pese a la inversión histórica de más de 700 millones de pesos que presumió la alcaldesa Atenea Gómez, miles de habitantes siguen sin acceso adecuado a servicios básicos, salud y educación. El alcantarillado, la electrificación y las mejoras de vivienda quedaron prácticamente olvidados.

En seguridad, reportes de 2025 hablaban de un incremento en ejecuciones y narcomenudeo, con acusaciones de omisión frente a la entrada de grupos delictivos, cifras que en este año tampoco han bajado. Aunado a esto, empresarios locales han denunciado una red de cobros y trabas burocráticas que, aseguran, protege monopolios familiares, especialmente de los Magaña.

Tortugas muertas y redes bloqueadas

Un episodio que generó fuerte indignación ciudadana fue la muerte este año de cerca de un centenar de crías de tortuga marina en corrales de protección, atribuida a falta de personal y atención. Activistas ligaron el caso a la operación de la antigua Tortugranja, proyecto con antecedentes familiares, y cuestionaron el uso turístico de las liberaciones. La alcaldesa respondió bloqueando las críticas en redes sociales, lo que generó más rechazo.

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Mara, el Cabildo y la censura fallida

A esto se suma la tensión abierta con la gobernadora Mara Lezama, visible desde 2025 en discusiones sobre recursos y control municipal. También el Cabildo le ha hecho vacío en varias ocasiones y la propia Atenea ha enfrentado intentos fallidos de censura vía denuncias por violencia política de género contra medios críticos, fallos que le han sido adversos.

El panorama para 2027 es claro: Morena llega con una fuerte estructura, pero dividida, donde los aspirantes se perfilan, los grupos se cuidan y la ciudadanía observa un gobierno que, lejos de consolidar resultados, acumula quejas por opacidad, rezago social y promesas incumplidas; incluso, isleños tanto de la ínsula como de la zona continental han comenzado a mencionar la intención de un voto de castigo.

La radiografía política de Morena en Isla Mujeres muestra un partido cuyos integrantes se pelean por el poder, mientras el municipio y sus habitantes siguen esperando respuestas.