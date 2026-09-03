Santiago Giménez fue registrado como italiano por el Porto y esta es la razón

La llegada de Santiago Giménez al FC Porto generó una peculiaridad en los registros de la Liga Portugal: el delantero mexicano aparece inscrito con nacionalidad italiana. El dato llamó la atención entre los aficionados portugueses, pero tiene una explicación relacionada con sus antecedentes familiares y no representa un cambio en su carrera internacional.

El atacante nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril de 2001, aunque creció y desarrolló gran parte de su formación futbolística en México. Además de su nacionalidad de nacimiento, Giménez tiene la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana debido a su ascendencia familiar.

De acuerdo con información del diario portugués O Jogo, la condición italiana del delantero tiene principalmente un propósito administrativo y migratorio. Al contar con una ciudadanía perteneciente a la Unión Europea, su incorporación al futbol portugués puede realizarse bajo condiciones diferentes a las de un jugador proveniente de un país ajeno al bloque europeo.

¿Por qué Santiago Giménez aparece como italiano

La razón está relacionada con los trámites de inscripción que debe realizar un futbolista para incorporarse a un club de Portugal. La ciudadanía de un país de la Unión Europea permite que Giménez tenga un tratamiento distinto al de un jugador considerado extracomunitario.

Esta situación puede simplificar los procedimientos migratorios necesarios para su llegada al futbol portugués y evitar algunos procesos que deben realizar los jugadores provenientes de países que no pertenecen a la UE. En estos trámites intervienen organismos portugueses como AIMA.

Por ello, que Santiago Giménez figure como italiano en la plataforma de la Liga Portugal no significa que haya dejado de ser mexicano ni que haya cambiado la selección a la que representa.

Santiago Giménez seguirá jugando con México

En el ámbito deportivo, el delantero continúa siendo internacional mexicano y mantiene su elegibilidad para representar al Tri. La nacionalidad utilizada para efectos administrativos en Portugal no determina por sí misma la selección nacional con la que compite.

Giménez llegó al FC Porto después de haber nacido en Argentina y formarse futbolísticamente en México. Su decisión de representar a la Selección Mexicana permanece intacta, por lo que su registro como italiano responde exclusivamente a una cuestión vinculada con su situación administrativa en Europa.

Así, mientras en los registros de la Liga Portugal aparece como ciudadano italiano por su ascendencia, dentro del futbol internacional Santiago Giménez continúa representando a México, sin que esta condición modifique su relación con el conjunto nacional