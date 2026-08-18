Armando González se va a Europa: Olympiacos pagará 9 millones de euros a Chivas

Armando “Hormiga” González estaría muy cerca de concretar su salto al futbol europeo, luego de que el medio griego Athletiko reportara que Chivas y el Olympiacos alcanzaron un acuerdo por el delantero mexicano.

De acuerdo con la información publicada en Grecia, el conjunto helénico pagaría 9 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos federativos de González, operación que permitiría al Guadalajara conservar el 30 por ciento de una futura transferencia del atacante. La versión también fue retomada por medios especializados en el mercado de fichajes.

La negociación representa un movimiento importante para el futbol mexicano, pues “La Hormiga” se convertiría en uno de los jóvenes delanteros nacionales que dan el salto al Viejo Continente. El atacante, formado en las fuerzas básicas rojiblancas, ha ganado protagonismo en los últimos torneos gracias a su capacidad para encontrar espacios dentro del área y su insistencia frente al arco.

González, de 23 años, también tuvo participación con la Selección Mexicana y llegó a ser considerado entre los futbolistas que integraron el proceso rumbo al Mundial de 2026. Su crecimiento con Chivas incrementó su valor y despertó el interés de clubes europeos.

El Olympiacos sería ahora el siguiente destino en la carrera del delantero. El conjunto griego disputará competencia europea, por lo que la llegada de González le abriría la posibilidad de adquirir experiencia internacional y buscar posteriormente una oportunidad en alguna de las principales ligas del continente.

Por ahora, el acuerdo reportado por Athletiko debe entenderse como una información procedente de medios y fuentes del mercado de fichajes, mientras se espera la confirmación oficial de Chivas, Olympiacos o del propio futbolista.