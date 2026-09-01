Calvin Harris, Deorro y Sean Paul llegan a la CDMX; conoce fechas y lugar

La Ciudad de México (CDMX) se alista para recibir tres de los shows de música electrónica y urbana más esperados del otoño. En el marco del fin de semana del Gran Premio de México de la F1, los DJ y productores Calvin Harris y Deorro, junto a Sean Paul, encabezarán una serie de presentaciones que prometen hacer vibrar a la capital.

A lo largo de un fin de semana, los tres artistas buscarán deleitar a sus seguidores y fanáticos con su música. El anunció de sus shows ha generado gran emoción entre los interesados en disfrutar de la música electrónica y urbana, por lo que los organizadores han compartido todos los detalles necesarios.

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¿Cuándo se presentarán Calvin Harris, Deorro y Sean Paul en la CDMX?

Los tres artistas llegarán a la capital del país por un evento llamado ‘The Lineup’, mismo que promete divertir a todos los interesados y asistentes. Todos los conciertos se llevarán a cabo en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado dentro del Bosque de Chapultepec.

El evento tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el recinto antes mencionado, junto con la información del lugar y fechas para las tres presentaciones, se han compartido los detalles de las ventas de boletos; además de las preventas que habrá para poder ver a los tres artistas.

El 29 de octubre tendrá lugar la presentación conjunta de Sean Paul y Deorro, posteriormente el 30 y 31 de octubre serán dos días en los que se presentará Calvin Harris, siendo el artista que dará dos fechas en el MUNET.

Preventa y venta para Calvin Harris, Deorro y Sean Paul

Los interesados en la preventa para Calvin Harris para el 30 y 31 de octubre comenzó este martes a las 11:00 horas, por otro lado, el registro para la preventa de Sean Paul y Deorro en Ciudad de México para la fecha del 29 de octubre inició este martes 1 de septiembre a las 13:00 horas.

La venta de boletos al público general comenzará el martes 8 de septiembre a las 14:00 horas, durante esta fecha será posible adquirir entradas para las tres fechas mencionadas para ver a los artistas que se deseen.

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