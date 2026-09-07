NFL 2026: ¿Quién jugará el Kickoff Game y a qué hora será en México?

La cuenta regresiva para el regreso de la NFL 2026 está por llegar a su fin y la liga eligió un enfrentamiento con todos los ingredientes para captar la atención desde el primer partido: los Seattle Seahawks y los New England Patriots volverán a encontrarse apenas siete meses después de disputar el Super Bowl LX.

El duelo está programado para el miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field, casa de Seattle, donde los Seahawks comenzarán oficialmente la defensa del campeonato que conquistaron en febrero.

¿Quién jugará el Kickoff de la NFL 2026?

Los protagonistas del partido inaugural serán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, una reedición del enfrentamiento que definió al campeón de la temporada pasada. Seattle llegará como monarca de la NFL, mientras New England buscará comenzar la campaña con una victoria que también representaría una revancha.

En el Super Bowl LX, disputado el 8 de febrero de 2026, los Seahawks se impusieron 29-13 sobre los Patriots para conseguir el segundo campeonato de su historia. Ahora ambos equipos volverán a encontrarse en el inicio de una nueva temporada.

¿A qué hora será el Kickoff de la NFL 2026?

El partido comenzará a las 8:20 de la noche, tiempo del Este de Estados Unidos. Para los aficionados en México, el encuentro tendrá un horario diferente de acuerdo con la zona del país.

Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026

miércoles 9 de septiembre de 2026 Partido: New England Patriots vs. Seattle Seahawks

New England Patriots vs. Seattle Seahawks Hora en CDMX: 6:20 de la tarde

Hora del Pacífico: 5:20 de la tarde

Estadio: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Transmisión en México: Canal 5

¿Por qué la NFL comenzará en miércoles?

El arranque de la temporada 2026 tendrá una modificación respecto al calendario habitual. En lugar de comenzar el jueves por la noche, como ocurre tradicionalmente con el Kickoff Game, la liga programó su primer encuentro para el miércoles 9 de septiembre.

La decisión está relacionada con el partido que disputarán los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams el jueves 10 de septiembre en Australia. Ese encuentro marcará la primera ocasión en que un partido de temporada regular de la NFL se dispute en territorio australiano.

Así, la Semana 1 de la NFL tendrá dos jornadas consecutivas con partidos de gran relevancia: primero la revancha entre Patriots y Seahawks y después el histórico duelo entre 49ers y Rams en el Melbourne Cricket Ground.

Seahawks y Patriots, otra vez frente a frente

La última batalla entre ambas franquicias ocurrió en el Super Bowl LX, donde Seattle dominó a New England por 29-13. La defensiva de los Seahawks tuvo una actuación determinante y limitó al quarterback Drake Maye durante el partido por el campeonato.

Seattle consiguió con aquel triunfo su segundo Trofeo Vince Lombardi, después del título obtenido en la temporada 2013. En el nuevo curso, el equipo tendrá desde la primera jornada el reto de demostrar que mantiene el nivel que lo llevó a conquistar el campeonato.

Para los Patriots, el escenario será una oportunidad de cambiar la historia frente al mismo rival que los dejó sin el título meses atrás. Por su parte, los Seahawks buscarán comenzar su reinado con una victoria en casa.

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial: será la primera vez desde 2016 que la NFL inicia una temporada con una revancha directa del Super Bowl disputado apenas meses antes.